Cнижение курса евро позволило американским туристам наводнить Европу

Этим летом европейские страны стали популярным туристическим направлением для многих жителей США. Во много этот интерес объясняется тем, что впервые за многие годы доллар оказался на одном уровне с валютой ЕС, передаёт CNBC.

Что ж, чтобы узнать больше о потребительских расходах и поездках, мы приглашаем в нашу студию Брайана Келли. Он основатель и генеральный директор (туристического веб-сайта. — ИноТВ) Points Guy. Брайан, большое спасибо за участие в нашей программе.

Очевидно, что многим из нас приходится по крайней мере в какой-то степени заранее планировать путешествие. Я имею в виду такие важные вещи, как перелёты и гостиницы. Есть ли у вас какая-то информацию о том, к чему людям стоит готовиться осенью?

БРАЙАН КЕЛЛИ, основатель Points Guy: Что ж, у меня есть хорошие новости. Сумасшедшие цены на авиабилеты, которые мы наблюдали этим летом, в том числе ежемесячное повышение тарифов на 20 процентов, идут на спад. Это естественно, поскольку дети возвращаются в школу, а люди меньше путешествуют.

Мы видим примерно 38-процентное снижение средней стоимости авиабилетов. Мы также наблюдаем, что потребители по-прежнему полны оптимизма. Недавний опрос показал, что 85 процентов потребителей всё ещё думают о путешествиях.

Возможно, они не отправятся в полёт сразу. Но, несмотря на то, что это было ужасное в плане функционирования лето с большим количеством кризисных ситуаций, люди всё ещё хотят путешествовать. И я ожидаю, что праздничный сезон будет очень популярным.

Очень интересно. Я беседовала с генеральным директором Walmart, и он сказал, что людям приходится тратить больше на продукты и бензин. Но затем деньги, которые у них остаются, они в первую очередь тратят на такие вещи, как путешествия. Куда нам податься?

Наш корреспондент Сима (Моди. — ИноТВ) предположила, что люди выбирают более близкие пункты назначения, которые не такие обременительные, как поездки за рубеж, где приходится иметь дело с протоколами, связанными с COVID, или как далёкие путешествия (внутри страны. — ИноТВ) из-за высоких цен на бензин. Это соответствует вашим наблюдениям?

БРАЙАН КЕЛЛИ: Любопытно, что это зависит от конкретного типа клиента. Если говорить об элитном отдыхе, то американцы наводнили Европу этим летом. Особенно в свете того, что евро, по сути, находится на одном уровне с долларом, чего, как вы знаете, не было почти более 20 лет. Так что Европа стала действительно очень популярной.

И мы видим, что остальной мир также вновь открывается. Туристическое направление номер один для тиктокеров — это Дубай. И мы наблюдаем возвращение интереса к одиночным путешествиям и поездкам, поскольку большинство стран сейчас заметно ослабили правила, связанные с COVID.

Но, конечно, внутри страны мы всё ещё видим такие примеры, как Майами, где средняя стоимость гостиничного номера выросла на 60 процентов. Вам в среднём придётся заплатить 800 долларов за ночь в Майами-Бич, а во многих случаях ещё больше. Иными словами, люди тратят деньги на путешествия и сегмент элитного отдыха.

У нас по-прежнему примерно на 10 процентов меньше путешественников, чем в 2019 году, но расходы выше. То есть меньше людей путешествуют, но фактически мы тратим на отдых больше, потому что средняя цена за поездку резко увеличилась.

Дата выхода в эфир 20 августа 2022 года.