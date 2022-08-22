Экстремальная жара обострила проблемы трёх крупнейших экономик мира

Аномальное повышение температур обрушилось одновременно на Соединённые Штаты, Европу и Китай. Жара и засуха лишь усугубили их экономические проблемы, вызванные среди прочего повышением цен на энергоносители и коронавирусом, пишет Press TV.



AP

Экстремальная жара и засуха обрушились на три крупнейшие экономики мира — Соединённые Штаты, Европу и Китай. Они усугубили проблемы для рабочих и предприятий на фоне уже существующих проблем, пишет Press TV.

В китайской провинции Сычуань всем заводам было приказано закрыться на шесть дней для сохранения энергии. Корабли, перевозящие уголь и химические вещества, с трудом ходят по немецкому Рейну. А жителей западного побережья Америки призвали сократить потребление электричества из-за резкого повышения температуры, отмечает телеканал.

Это лишь несколько из множества трудностей, с которыми сталкиваются эти страны, и степень ущерба может зависеть от того, как долго длятся тепловые волны и не идёт дождь. Однако специалисты предупреждают, что в таких странах, как Германия, облегчения ждать не приходится, поэтому фирмы готовятся к худшему.

Другие важные для мирового развития реки, включая Янцзы, Дунай и Колорадо, пересыхают. Это тормозит движение продуктов, нарушает методы орошения и затрудняет охлаждение заводов, обращает внимание Press TV.

Обжигающий зной также мешает работе транспортных сетей, перегружает энергоснабжение и снижает производительность труда. Эта критическая ситуация будет иметь серьёзные негативные последствия для сельского хозяйства, энергетики и водоснабжения.

«Мы не должны удивляться аномальной жаре», — считает представитель Исследовательского института Грэнтэма по изменению климата и окружающей среде Боб Уорд. «Это именно то, что мы предсказывали, и это часть тенденции: она становится более частой, более интенсивной во всём мире», — добавляет он.

На фоне беспощадной жары температура в Великобритании впервые поднялась выше +40 °С. Аналогичная картина наблюдается в десятках городов Поднебесной, которая переживает самую интенсивную волну тепла за последние шесть лет.

«В настоящий момент мы находимся на самом сложном этапе экономической стабилизации», — заявил накануне премьер-министр Китая Ли Кэцян. Страна борется с последствиями жёстких ограничений из-за коронавируса и кризиса с недвижимостью.

Мировая экономика уже испытывает давление не только из-за экстремального повышения температур. Многие страны столкнулись с энергетическим кризисом из-за антироссийских санкций и высоким уровнем инфляции, заключает Press TV.