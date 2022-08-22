Так ли влиятельны Александр и Дарья Дугины?

В субботу 60-летний политический философ Александр Дугин и его младшая дочь Дарья Дугина посетили фестиваль «Традиция» в подмосковной усадьбе Захарово, где философ выступил с лекцией. Они планировали вернуться в Москву на одном автомобиле, но Дугин поехал на другой машине. Около поселка Большие Вязёмы Land Cruiser, за рулем которого была Дарья, взорвался на ходу и сгорел. Девушка погибла на месте.

Утром в воскресенье Следственный комитет России заявил, что убийство Дарьи Дугиной было заранее спланировано и носит заказной характер. Следствие установило, что взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля под сиденьем водителя.

Философа Александра Дугина называли как идеологом войны с Украиной (сейчас в России требуют называть ее специальной военной операцией) и «русского мира», так и «мозгом Путина», заявляя, что именно его идеи легли в основу российской идеологии.

Дугин известен, в первую очередь, своей «Четвертой политической теорией», которую также называли «основой путинизма», несмотря на то, что сам Дугин не был знаком с Путиным.

– Он считает, что синтезирует разные позиции и точки зрения: не берет ксенофобию и расизм у правых, материализм и атеизм — у левых, а берет социальную справедливость и культурную идентичность, — рассказывает политолог Николай Петров. — При этом его позиция в отношении власти существенно менялась — если он до прихода Путина был резким критиком режима, то дальше стал более умеренным и критиковал режим за то, что он что-то не доделывает. Но в целом поддерживал и приветствовал [политику Путина].

В 2004 году Дугин создал «Международное Евразийское движение» (МЕД), а в феврале следующего года вместе с украинскими политиками Алексеем Арестовичем, Дмитрием Корчинским и политологом Валерием Коровиным заявил на пресс-конференции в РИА Новости о создании «Евразийского антиоранжевого фронта». Также в 2005 году в рамках МЕД Дугин создал Евразийский союз молодёжи, в котором впоследствии стала участвовать и его младшая дочь Дарья.

– Дугин довольно образованный человек, он действительно очень много пишет и много читает, чем отличается от подавляющего большинства пропагандистов, с которыми его иногда сравнивают, — продолжает Петров. — Его неформальное влияние на многих людей, начиная от рок-музыкантов и заканчивая Селезневым и Нарышкиным, достаточно велико.

В 2016 году философ стал главным редактором пропагандистского телеканала «Царьград», где, по мнению политолога, мог транслировать свои взгляды как напрямую, так и через тех людей, которые находились под его влиянием, поскольку он «один из очень немногих людей, кто формулирует ценностные и идеологические конструкции».

Однако политолог Фёдор Крашенинников не считает Дугина настолько влиятельной личностью.

– Идеологом российской политики Дугина могут называть только люди, которые ничего не знают о российской политике или доверяют тому, что пишет о себе сам Дугин, — считает Крашенинников. — Он никогда не был влиятельной фигурой, вхожей в Кремль или к Путину. Просто Дугин очень умелый интеллектуальный аферист, который хорошо владеет искусством самопиара. Он стал духовным вождем очень небольшой кучки последователей, которым его псевдофилософская белиберда кажется чем-то очень умным. Возможно, к этой группе принадлежат какие-то военные или чиновники, но это абсолютно точно не мейнстрим и не базовая идеология российского государства, потому что я считаю, что никакой базовой идеологии у Путина не существует вообще. У него существует множество разных идеологий для разных групп населения. Одной из множества таких информационных пузырьков был Дугин, для обитателей остальных информационных пузырей, в том числе самых больших, никакого Дугина никогда не существовало.

Дарья Дугина была соратницей своего отца и так же, как он, разделяла идеи евразийства и поддерживала вторжение в Украину. Недавно она вернулась из оккупированных областей Украины, где посетила, в том числе, завод «Азовсталь» в оккупированном Мариуполе. Из Украины она вела репортажи для политолога Сергея Карнаухова, который часто появляется в ток-шоу Владимира Соловьева. В начале июля Дарью внесли в санкционные списки Великобритании за то, что она «является частым и известным автором дезинформации в отношении Украины на различных онлайн-платформах».

Как отмечает Анастасия Лотарева, Дарья работала пресс-секретарем отца и «заведовала всеми его делами». Дугина окончила философский факультет МГУ и писала публицистические материалы для RT и «Царьграда» под псевдонимом Дарья Платонова. Также она участвовала в различных политических ток-шоу в качестве экспертки.

По словам политологов, они узнали о том, кто такая Дарья Дугина, только вчера, когда увидели новости о том, что она погибла.

– Она, конечно, не была заметной фигурой в российской политике. Я не слежу за политическими ток-шоу, но она там, оказывается, активно выступала и была рупором. Также у Дугина довольно серьезные связи среди молодежи через Евразийское молодежное движение, а она, мне кажется, была как раз тем человеком из молодежной среды, который очень активно занимался пропагандой и пропагандистским обслуживанием, — говорит Николай Петров.

– Дугин, откровенно говоря, пустое место, а уж дочь его совершенно точно не могла быть целью для покушения, — предполагает Фёдор Крашенинников. Он считает, что произошедшее с дочерью Дугина «очень похоже на любимую Путиным теорию сакральной жертвы. Выбрали пропагандиста третьего сорта, который сам себя любил называть близким к Путину, [хотели] грохнуть его, а потом рассказывать о том, как проклятые враги России уже буквально взрывают ее патриотов. Мертвый Дугин мог бы пригодиться гораздо больше, чем живой, но он уцелел, судя по всему, чудом, потому что просто не сел в машину, и погибла его дочь. Но из того, что сейчас пишут в некоторых провластных телеграм-каналах, очевидно, что они из его дочери тоже сделают сакральную жертву.

Также Фёдор Крашенинников полагает, что сам Дугин или же его дочь не могли быть идеологами войны с Украиной:

– Даже если Дугин всю жизнь мечтал о войне, от его желания, выступлений и статей война бы никогда не началась. Это просто набор слов. Войну начал Путин и военно-политическое руководство России. Пропагандисты не зачинщики этой войны, они просто пропагандисты, которые в рамках своих служебных обязанностей эту войну продвигают. Это не снимает с них вины за пропаганду, но на полном серьезе полагать, что какой-то маргинальный публицист, который писал псевдонаучные глупости и гадости, устроил эту войну — это [значит] просто фундаментально не понимать, как устроена российская политика.