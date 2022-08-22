«Альтруизм» США вызвал насмешки в Швейцарии

Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, сообщили швейцарские СМИ.

«Трейдеры и энергетические компании получают до 200 млн долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу», – передает РИА «Новости» текст публикации швейцарской газеты Blick.

За год, как утверждается, доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20% до 60%. «США изображают из себя спасителей», – иронизирует Blick.

При этом издание усомнилось, что Соединенные Штаты продают газ Европе из альтруизма, отметив, что «разница в цене (на газ) на двух континентах огромна».

Напомним, СМИ сообщили, что горнолыжным курортам Швейцарии, вероятно, придется отключить подъемники для экономии электроэнергии. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что из-за инфляции и роста цен на энергию, в том числе из-за кризиса на Украине, может потребоваться большая бережливость.

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