 

«Альтруизм» США вызвал насмешки в Швейцарии

22.08.2022, 6:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Предприниматели, продающие американский газ в Европу, обогащаются на миллионы долларов, сообщили швейцарские СМИ.

«Трейдеры и энергетические компании получают до 200 млн долларов прибыли на поставку американского природного газа в Европу», – передает РИА «Новости» текст публикации швейцарской газеты Blick.

За год, как утверждается, доля поставок сжиженного газа из США в Европу выросла с 20% до 60%. «США изображают из себя спасителей», – иронизирует Blick.

При этом издание усомнилось, что Соединенные Штаты продают газ Европе из альтруизма, отметив, что «разница в цене (на газ) на двух континентах огромна».

Напомним, СМИ сообщили, что горнолыжным курортам Швейцарии, вероятно, придется отключить подъемники для экономии электроэнергии. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис предупредил сограждан о том, что из-за инфляции и роста цен на энергию, в том числе из-за кризиса на Украине, может потребоваться большая бережливость.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07.20 / Адвокат оценил вероятность освобождения задержанных в Белоруссии россиян

03.07.22 / При пожаре в частной наркологической клинике в Москве погиб человек

21.09.20 / ЕС не смог согласовать санкции против Белоруссии

04.08.20 / Появились новые кадры задержания Джорджа Флойда

12.08.20 / ОМОН в Минске обстрелял людей на балконах

17.08.21 / Боевики на Донбассе начали активно минировать территорию возле линии разграничения – украинская разведка

23.11.21 / При взрыве на военном заводе под Белградом погибли два человека

27.02.22 / Евросоюз введет санкции против Беларуси за пособничество РФ в войне против Украины

30.06.20 / Чиновники Минобороны задержаны в Петербурге по делу о создании ОПГ

24.10.20 / Турция предложила США обсудить технические меры в отношении С-400

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика