Минобороны показало боевую работу гаубиц «Мста-Б»

Российское Минобороны показало боевую работу расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» ЗВО при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

В понедельник Минобороны показало боевую работу экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 группировки войск ЦВО в ходе специальной военной операции.

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