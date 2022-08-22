 

Минобороны показало боевую работу гаубиц «Мста-Б»

22.08.2022, 6:45, Новости дня
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Российское Минобороны показало боевую работу расчетов 152-мм гаубиц «Мста-Б» ЗВО при выполнении огневых задач по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

«Для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

В понедельник Минобороны показало боевую работу экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 группировки войск ЦВО в ходе специальной военной операции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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