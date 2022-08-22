 

Индия и РФ собрались признать платежные системы друг друга

22.08.2022, 6:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах «МИР» и RuPay, сообщили СМИ.

«Взаимный прием карт RuPay и «МИР» в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из РФ и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Deccan Herald.

По данным источников газеты, этот вопрос в числе прочих обсуждался в ходе недавних двусторонних встреч, в том числе во время визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву 17–18 августа. В ходе визита Довал провел встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.

Напомним, в Иране в скором времени будет запущена российская платежная система «МИР», договоренности на этот счет есть, сообщил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.10.20 / Военные грузовики и спецтехника выдвинулись в центр Минска

28.06.20 / The Rolling Stones пригрозили Трампу судом за использование их песен в президентской кампании

18.11.21 / В Кремле сочли «неблагодарным делом» гадание о сроках ввода «Северного потока – 2»

18.05.21 / В Крыму оккупанты массово обходят крымских татар из-за Дня памяти жертв ценоцида – Чубаров

16.10.21 / Титул “Мисс Украина Вселенная 2021” получила жительница Днепра

06.03.22 / Минцифры предложило госорганам завести аккаунты в Telegram и «ВКонтакте»

19.04.21 / Le Monde – США и Китай договорились сотрудничать по борьбе с изменениями климата

17.01.22 / Авиакомпанию Georgian Airways выставили на продажу

02.12.20 / Spotify назвал самых популярных артистов 2020 года

27.07.22 / Лечащий врач разрешил Байдену прекратить жесткую самоизоляцию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика