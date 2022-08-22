Индия и РФ собрались признать платежные системы друг друга

Индия и Россия вскоре могут признать платежные системы друг друга, речь идет и системах «МИР» и RuPay, сообщили СМИ.

«Взаимный прием карт RuPay и «МИР» в рамках национальных платежных инфраструктур двух стран облегчит для посетителей Индии из РФ и наоборот возможность совершать платежи с помощью карт без каких-либо проблем», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Deccan Herald.

По данным источников газеты, этот вопрос в числе прочих обсуждался в ходе недавних двусторонних встреч, в том числе во время визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву 17–18 августа. В ходе визита Довал провел встречи с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, с вице-премьером, министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и другими должностными лицами российского правительства.

Напомним, в Иране в скором времени будет запущена российская платежная система «МИР», договоренности на этот счет есть, сообщил замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари.

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