После скандала с «Церковью объединения» в Японии резко упала поддержка властей

Уровень поддержки правительства Японии снизился с 52% до 36% на фоне скандала, вызванного связями Либерально-демократической партии с религиозной организацией «Церковь объединения», свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Майнити симбун».

Число тех, кто не поддерживает кабмин выросло до 54% (плюс 17 процентных пунктов). Почти 90% респондентов видят проблему в связи политиков с «Церковью объединения», только 10% думают иначе. 86% хотят, чтобы политики разорвали эти связи, передает ТАСС.

Поддержка партии упала с 34% до 29%. Также пострадала входящая в коалицию партия «Комэйто», ее рейтинг опустился с 4% до 2%. Рейтинг Общества обновления Японии опустился до 13% с 15%, главной оппозиционной Конституционно-демократической партии – вырос до 10% с 8%, доля сторонников Коммунистической партии Японии возросла до 5% с 3%.

Нынешний опрос проводился 20–21 августа, в нем участвовали около 1 тыс. человек. Предыдущий опрос состоялся 16–17 июля.

Напомним, внимание японской общественности к религиозной организации «Церковь объединения» приковано после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. Убийца Абэ мотивировал свой поступок тем, что хотел отомстить религиозной организации «Церковь объединения» за банкротство своей семьи и считал, что Абэ связан с этой организацией. После убийства экс-премьера выяснилось, что Абэ лишь один раз отправил приветственное послание связанной с «Церковью» организации, но стали вскрываться связи с ней других политиков.

Те или иные связи с противоречивой религиозной организацией японские СМИ нашли у семи новых министров и 20 заместителей министров в Японии после перестановок в правительстве 10 августа. Кроме того, «Киодо» сообщало, что практически каждый седьмой депутат в Японии так или иначе связан с «церковью».

«Церковь объединения» известна проведением массовых свадеб между порой не знакомыми друг другу людьми и получением пожертвований путем давления на своих прихожан, за что некоторые последователи структуры, как писало «Киодо», в прошлом были осуждены в Японии.

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