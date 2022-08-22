 

После скандала с «Церковью объединения» в Японии резко упала поддержка властей

22.08.2022, 5:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Уровень поддержки правительства Японии снизился с 52% до 36% на фоне скандала, вызванного связями Либерально-демократической партии с религиозной организацией «Церковь объединения», свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Майнити симбун».

Число тех, кто не поддерживает кабмин выросло до 54% (плюс 17 процентных пунктов). Почти 90% респондентов видят проблему в связи политиков с «Церковью объединения», только 10% думают иначе. 86% хотят, чтобы политики разорвали эти связи, передает ТАСС.

Поддержка партии упала с 34% до 29%. Также пострадала входящая в коалицию партия «Комэйто», ее рейтинг опустился с 4% до 2%. Рейтинг Общества обновления Японии опустился до 13% с 15%, главной оппозиционной Конституционно-демократической партии – вырос до 10% с 8%, доля сторонников Коммунистической партии Японии возросла до 5% с 3%.

Нынешний опрос проводился 20–21 августа, в нем участвовали около 1 тыс. человек. Предыдущий опрос состоялся 16–17 июля.

Напомним, внимание японской общественности к религиозной организации «Церковь объединения» приковано после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ. Абэ умер 8 июля в результате совершенного на него покушения. В Абэ дважды стреляли сзади. На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами – бывший моряк Сил самообороны Японии. Убийца Абэ мотивировал свой поступок тем, что хотел отомстить религиозной организации «Церковь объединения» за банкротство своей семьи и считал, что Абэ связан с этой организацией. После убийства экс-премьера выяснилось, что Абэ лишь один раз отправил приветственное послание связанной с «Церковью» организации, но стали вскрываться связи с ней других политиков.

Те или иные связи с противоречивой религиозной организацией японские СМИ нашли у семи новых министров и 20 заместителей министров в Японии после перестановок в правительстве 10 августа. Кроме того, «Киодо» сообщало, что практически каждый седьмой депутат в Японии так или иначе связан с «церковью».

«Церковь объединения» известна проведением массовых свадеб между порой не знакомыми друг другу людьми и получением пожертвований путем давления на своих прихожан, за что некоторые последователи структуры, как писало «Киодо», в прошлом были осуждены в Японии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11.21 / Большинство переболевших COVID-19 жалуются на слабость и быструю утомляемость – исследование

17.07.20 / Дело Ефремова передано в прокуратуру

07.01.22 / В ДТП в центре Москвы погиб человек

15.07.22 / Минобороны: Боевики «Кракена» разместили РСЗО во дворах жилых домов Харькова

08.02.22 / SHINE – внезапная популярность — в Пекине дефицит сувениров с главным олимпийским талисманом

15.08.20 / При обрушении шахты в Коми погибли четыре человека

31.07.21 / Bild – не дождавшись денег, немецкий экскаваторщик устроил «спектакль разрушения»

19.09.20 / Корректировка налогов в нефтяной отрасли принесет бюджету 237 млрд рублей

03.04.22 / Французов попросили экономить электричество из-за похолодания

24.11.20 / ABC News – «исчерпал все возможные законные опции» — всё больше республиканцев призывают Трампа сдаться

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика