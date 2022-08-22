Тарифы на электричество в Греции увеличили более чем на 60%

Греческие электрокомпании увеличили тарифы на электричество в сентябре более чем на 60%, киловатт-час будет стоить 0,75–1 евро вместо 0,48–0,67, сообщают информационные агентства.

Оппозиция возлагает вину за рост тарифов на правительство Кириакоса Мицотакиса и правящей партии «Новая демократия». Сам кабмин утверждает, что в росте цен якобы виновата Россия, которая, по версии Греции, использует «энергию и продовольствие как инструменты войны», передает РИА «Новости» со ссылкой на АМНА.

Государственная электрокомпания DEI собирается продавать киловатт-час по 0,788 евро вместо 0,486 евро в августе (плюс 62%). Protergia повысила цену до 0,78213 евро за киловатт-час с 0,54913 евро, Heron – до 0,750 с 0,495. NRG установила тарифы в 0,748–0,768 евро, Zenith – в 0,687–0,697 евро. У Elpedison тарифы варьируются от 1,0864 до 1,1367 евро за киловатт-час («возврат за лояльность» – 0,4 евро за киловатт-час). Окончательная цена тарифа получается путем вычета государственной субсидии из счетов поставщиков. На фондовой бирже цена на электроэнергию – 377,72 евро за мегаватт-час.

Правительство обещало удерживать конечные цены на уровне 0,15–0,18 евро за киловатт-час, для этого кабмину придется давать значительно более высокую субсидию, чем в августе, когда общая сумма субсидий от правительства за электроэнергию составила почти 1,136 млрд евро.

Министр окружающей среды и энергетики Костас Скрекас заявил: «Кризис постоянно усугубляется, и последним событием стало полное закрытие северного коридора поставок («Северный поток-1») на три дня в конце августа». По его словам, это «усугубляет предыдущую ситуацию, сложившуюся в результате войны, и ведет к взрывному росту цен на энергоносители, которые постоянно ухудшаются». Министр указал, что «только в пятницу природный газ превысил 240 евро, увеличившись в девять раз по сравнению с соответствующей датой 2021 года».

Скрекас отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон «несколько дней назад ясно дал понять, что «энергия и продовольствие – это военные инструменты на службе империалистической войны» России. По его словам, «греки и все европейцы знают, что следующая зима будет очень трудной».

Напомним, прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione свидетельствует, что в Великобритании, где в апреле 2022 года средний годовой счет домохозяйств за электричество вырос на 54%, в апреле 2023 года он вырастет еще втрое. В Швейцарии предупредили о вероятности бунтов из-за нехватки электроэнергии.

—