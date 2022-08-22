Шольц не увидел необходимости в обязательной смене канцлеров в Германии

В Германии нет необходимости вводить ограничения на срок нахождения на посту канцлера, сообщил нынешний глава правительства Олаф Шольц.

«Должен ли быть предел? Я думаю, это то, что должны решить избиратели», – сообщил Шольц. По его словам, «имеет также значение, живете ли вы в стране, где глава правительства избирается напрямую, как во Франции или в США, или это парламентская система, где вы избираете парламент, а он затем приводит главу правительства и само правительство к власти».

Шольц указал, что «если этот путь был пройден, да еще в Германии с традицией пропорционального представительства, где представлены много партий, в отличие от многих других стран, где их только две», то, по его мнению, в ограничении «нет необходимости», передает РИА «Новости».

Также его спросили, как долго он хотел бы оставаться на своем посту. Шольц ответил: «Если бы я сейчас подсчитал – вступление в должность и сколько лет мне исполнится, если я буду работать еще очень-очень долго, я думаю, что есть основания для скромности». Он хочет решить возникшие «задачи, которые сейчас очень-очень сложны», причем «сделать это настолько хорошо и добиться такого прогресса для страны», чтобы «получить еще один мандат». «Это было бы неплохо», – сообщил он.

Напомним, Ангела Меркель занимала пост канцлера 16 лет, она оставила должность в конце 2021 года.

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