 

«Кому нужны враги с такими союзниками?» — обозреватель Newsweek рассказал, как Украина теряет веру в Испанию

22.08.2022, 4:15, Разное
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Испания позиционирует себя одним из самых верных союзников Украины, однако на самом деле она потихоньку выходит из игры, не отправляя Киеву обещанные ранее вооружения, пишет обозреватель Newsweek Хорхе Гонсалес-Гайарса. «Кому нужны враги с такими союзниками?» — иронично комментирует эту ситуацию автор статьи.


AP

Один из «самых верных самопровозглашённых союзников» Украины тайком выходит из игры, не поставляя Киеву обещанные вооружения, пишет в своей статье для Newsweek исполнительный директор мадридского аналитического центра Fundación Civismo Хорхе Гонсалес-Гайарса.

Речь, как отмечает автор, идёт об Испании.

Этот аванпост НАТО, находящийся вдалеке от фронта, похоже, овладел, по мнению обозревателя, «искусством пустозвонной дипломатии», давая щедрые обещания, а делая при этом мало.

«Кому нужны враги с такими союзниками?» — иронизирует автор.

Он напоминает, что ещё во время своего апрельского визита на Украину испанский премьер Педро Санчес обещал помочь Киеву.

Однако прошло уже более четырёх месяцев, и всё, что украинский президент Владимир Зеленский может продемонстрировать в качестве «предполагаемой щедрости» испанского премьера, — это некоторое количество лёгкой артиллерии, одну бронированную машину скорой помощи и скудные 200 тонн противотанковых вооружений — не более того, сетует Гонсалес-Гайарса.

Ещё в конце апреля Испания переправила морем, а затем через Польшу 40 танков, пишет автор. Принимающие командиры подумали, что перед их глазами — помощь от Испании в натуральной форме. Однако эти танки сбросили свой боезапас и вернулись обратно на корабли, говорится в статье.

Затем в июне Испания стала едва ли не первым союзником Украины, пообещавшим ей танки западного производства. Мадрид даже объявил, что обдумывает отправку 40 танков Leopard 2A4 на фронт и даже пообещал обучить украинцев тому, как ими пользоваться.

Хотя танки были в хорошем состоянии, поставка должна была быть согласована с их производителем, Германией. Хотя «миролюбивый» канцлер Германии Олаф Шольц, по общему признанию, прохладно отнёсся к этой идее, однако через несколько дней стало известно, что Испания даже не сделала необходимого запроса. Потом её обещание сократилось всего до 10 танков. А два месяца спустя министр обороны Испании полностью сняла этот вопрос с обсуждения, заявив, что плачевное состояние танков будет представлять опасность для тех, кто будет ими пользоваться.

«Из-за этого украинцы, похоже, теряют веру в Испанию», — пишет автор.

Некоторые СМИ связывают скудость и медлительность испанских поставок с закулисными возражениями со стороны партии Podemos, которая, хотя и поддерживает дело Украины, но выступает против ничем не ограниченных поставок тяжёлого вооружения на фронт.

Украинцы менее наивны, отмечает обозреватель Newsweek. Один украинский чиновник даже обвинил Санчеса в том, что тот с помощью громких обещаний помощи заручился поддержкой общественного мнения, уклоняясь при этом от реальных издержек.


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