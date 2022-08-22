 

Освобождены захваченные заключенными работники СИЗО в Кемерове

22.08.2022, 4:01, Новости дня
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Двое работников СИЗО №1 в Кемерове, которых взяли в заложники заключенные, освобождены, пострадавших нет, сообщил главк ФСИН по Кемеровской области.

Вечером в воскресенье работники СИЗО проводили осмотр камер. Двое сотрудников, в том числе женщина, были заблокированы в камере заключенными. Для переговоров и освобождения заложников на место выехало руководство регионального главка ФСИН. Ведомство заявило, что ситуация оставалась контролируемой, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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