Освобождены захваченные заключенными работники СИЗО в Кемерове

Двое работников СИЗО №1 в Кемерове, которых взяли в заложники заключенные, освобождены, пострадавших нет, сообщил главк ФСИН по Кемеровской области.

Вечером в воскресенье работники СИЗО проводили осмотр камер. Двое сотрудников, в том числе женщина, были заблокированы в камере заключенными. Для переговоров и освобождения заложников на место выехало руководство регионального главка ФСИН. Ведомство заявило, что ситуация оставалась контролируемой, передает ТАСС.

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