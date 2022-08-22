 

В якобы несуществующей ЧВК «Вагнер» рассказали о превращении украинскими войсками домов в укрепрайон

22.08.2022, 4:01, Новости дня
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Украинские военные превратили объекты гражданской инфраструктуры в укрепрайоны с огневыми точками в селе Покровское под Артемовском (Бахмутом), сообщил боец штурмовой группы ЧВК «Вагнер».

В частности, по словам военного, для этого украинские военные использовали все дома, расположение которых посчитали выгодными для обороны, а также здание почты. Оборону в селе держали не менее 100 хорошо вооруженных украинских силовиков, передает РИА «Новости».

«Этот дом – первый укреп, который мы брали в этом поселке. Никто не ожидал, что обычный дом будет использоваться как укрепление», – сказал боец ЧВК «Вагнер». Он сообщил, что «бой шел около восьми часов, несли потери украинские войска, сдаваться не хотели». «С помощью артиллерии и действий бойцов мы этот укрепрайон взяли», – сказал он.

По его словам, у украинцев «были образцы иностранного вооружения, снайперские винтовки американского производства», а также «иностранные гранатометы и минометы». «Разное вооружение использовали, и советского образца, и иностранного», – сообщил он.

Напомним, корреспонденты провели несколько дней на позициях ЧВК «Вагнер» в Донецкой народной республике и стали свидетелями уничтожения опорного пункта украинских военных на окраине города Артемовска (Бахмута). Артемовск обороняют элитные соединения украинской армии, но после последних боев эти части находятся на грани истощения. По словам бойцов ЧВК, в ближнем бою украинцы не могут им противостоять, поэтому часто сдаются в плен, но если противник сопротивляется, то его уничтожают.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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