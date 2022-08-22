 

В Германии призвали прекратить выдачу шенгенских виз россиянам

22.08.2022, 4:01, Новости дня
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Представители блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, который прежде возглавляла Ангела Меркель, выступают за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам, сообщают СМИ.

Bild am Sonntag сообщает, что все большее число политиков в Германии призывают брать пример с Эстонии в этом вопросе. Так, представитель ХДС из Северного Рейна-Вестфалии, член Европарламента Деннис Радтке считает «невыносимым, что россияне едут в отпуск в Европу и тратят свои деньги так, как будто ничего не произошло».

Представитель ХСС Андреа Линдхольц заявила, что «федеральное правительство не должно снова выступать против европейских партнеров». По ее мнению, «выдача туристических виз для россиян должна быть прекращена», чтобы «послать четкие сигналы и российскому населению», передает ТАСС.

Однако представитель фракции ХДС/ХСС Юрген Хардт заявил, что всем, кто лично получает выгоду от властей России, «больше нельзя разрешать въезд в ЕС», но он выступает против общего запрета на въезд в Евросоюз для россиян.

Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов сейчас находится в оппозиции.

Напомним, в Еврокомиссии отметили, что визовый кодекс Евросоюза в принципе не содержит возможности прекращения выдачи краткосрочных виз, в том числе для граждан России, но каждая страна ЕС может принимать решения по отдельным случаям.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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