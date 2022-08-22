Мнение: «ОДНА» – хороший фильм

Фильм, пострадавший от СВО

Сходил сегодня, посмотрел новый российский фильм «Одна». Один. Причем – практически в буквальном смысле: в зрительном зале, помимо меня, в воскресенье вечером было еще только два человека – парочка на самый последний ряд. Словом – было пусто, как в ковидные времена. Хотя я пошел в огромный 4-этажный Торговый Центр возле МКАДа, в нем – 10-зальный кинотеатр, и все 10 залов работают!

Посмотреть «Одну» я давно порывался, потому как еще в начале то ли апреля, то ли марта где-то мельком прочитал, у приличного человека, что «Одна» – фильм хороший». И со мной даже вышел конфуз: не разобрамшись, я в июле сдуру посмотрел фильм… «Дикая», приняв его за «Одну»! Ну а что: оба фильма – наши российские, оба вышли в 2022 году, в обоих один и тот же сюжет: городская женщина в босоножках в результате несчастного случая оказывается одна в самой дикой тайге, в необитаемых местах, в самой что ни на есть глуши – и безуспешно пытается выжить и выбраться к людям… Очень такой русский, жестокий сюжет, обещающий шикарные виды русского Севера, ободранных полуобнаженных красоток, медведей, уссурийских тигров и прочую таежную фауну. У нас «про природу» постоянно пытаются снимать художественные фильмы – считается, видимо, что дело безошибочное: зритель будет пускать слюни на красоты, глядишь, еще и туризм поднимем, два в одном!

Не учитывают один важный нюанс: русский Север, при всей грандиозности, СТРАШЕН, развлекательные фильмы про него бессмысленны – он не развлекает, он убивает. На нашем Севере можно снимать только экзистенциальные фильмы, трагедии – вот для них декорации вполне подходящие. С другой стороны – трагедию с кондачка не снимешь, для этого масштаб нужен – личности, истории, создателей.

Поэтому с фильмом «Дикая» я в июле погорел – о чем и написал пост. «Дикая», как я сейчас понял, оказалась чем-то вроде пародии на «Одну», а если точнее – даже не пародией, а пасквилем. Как я написал про «Дикую» – «фильм эпохи СВО». Снимали ее люди, в общем, даже неплохие – но очень уж озабоченные стремлением быть скотами. От этого сейчас, кстати, большинство росфильмов страдает: авторы, да и актеры, убеждены, что снимать можно только про скотов и для скотов – иначе, дескать, «народ не поймет», да и вообще – иначе нельзя, это «немодно и несовременно». Поэтому, даже если случайно у них что-то хорошее получается – непременно стараются испортить прямо по ходу съемок, «приблизить к жизни». НБС! – и все дела. «Надо быть скотами, товарищи – таково требование времени!» В итоге «Дикая» все-таки вышла довольно тошнотворной, хоть и имела некоторые задатки… Мою рецензию на нее вы уже читали, а у меня в итоге все получилось задом наперед: сначала отсмотрел пародию, а потом уже (вчера) – то, на что делали пародию. Подлинник, так сказать.



Фильм “Дикая” – сопли на глюкозе

В общем, «Одна» – действительно, самая настоящая жертва СВО, одна из многих в бесконечном ряду. Дело в том, что это фильм ХОРОШИЙ. Он вполне мог бы поехать на какой-нибудь международный фестиваль и взять там приз, и не один. Для этого у «Одной» было всё, прежде всего – потрясающая подлинная история в основе – про пассажирку самолета, которая упала с высоты 5 километров без парашюта, потому что самолет буквально развалился в воздухе – и осталась жива, более того – даже не особо пострадала! Как такое могло быть, я лично вообще не понимаю – но это исторический факт, и, более того, в фильме даже покажут в конце саму эту женщину, ставшую прототипом главной героини фильма!

Героиня упала в самую что ни на есть дремучую тайгу, полную диких зверей – и сумела там несколько дней продержаться, пока ее не нашли. И она действительно была в босоножках! Феноменальная история, случившаяся еще в 80-х годах, у нас, при СССР. Казалось бы, фильм о таком «обречен на успех» – но не тут-то было, мы же знаем, что российские авторы способны любую конфетку превратить в дерьмо – можно вспомнить хотя бы, что они сделали с не менее впечатляющей историей летчика Девятаева.

«Одна» – невероятное исключение из этого построссийского правила: все превращать в дерьмо. Прежде всего потому, что авторы снимали не про катастрофу – они сделали фильм про любовь.

Хотя – должен признать: в «Одной», пожалуй, самая впечатляющая авиакатастрофа из тех, что я видел в кино! Она какая-то, сказал бы я, наименее «бутафорская», что ли – и этим она круче и показанной в «Пункте назначения», и в «Лосте». Очень прикольно снято! Хотя (как и с Лостом) в конце всего рева и вращения все ж совершенно непонятно, как же хоть кто-то в итоге остался жив…

Но самое главное – в фильме нет ни озверения скотского СВО, ни разлюли-малины по поводу «небесного СССР». Удивительно выдержанный, соразмерный, человечный фильм. О любви, отчаянии, надежде и сочувствии… Нормальная трагедия. Всё в нем «играет», даже тайга. Даже вспомогательные сюжетные линии вполне на месте. Там есть верная черта хорошего сценария – запоминающиеся эпизодические роли. Вроде у людей совсем мало и реплик, и экранного времени – но четкие образы. Так, совсем крохотная, но прекрасная роль Яна Цапника (эпизод «вертолетчика» настолько мал, что даже непонятно – он же маститый уже актер, как он согласился? А потом понимаешь – больно фильм хороший). У исполнительницы главной роли вроде бы вообще первая роль в кино – и она этим тоже хороша, свежее лицо, такая слегка ленинградская, холодноватая манера игры…



Актриса Н.Колеганова

Маленькие потрясающие эпизоды. Например, мать погибшего в катастрофе главного героя приходит к выжившей, смотрит на нее и ненавидяще произносит:

– Лучше бы ты там умерла вместо моего сына!

Лариса поднимает глаза, делает шаг – и по глазам видно: она согласна с нею. Подходит, обнимает ее – они вместе – мать и вдова – плачут.

В общем, неожиданно хорошо и трогательно. Мы, все трое зрителей в полном составе, вышли с глазами на мокром месте (по-моему, несчастная парочка даже пообжиматься на своем заднем ряду забыла).

Придраться вроде бы можно к одному сюжетному «провисанию»: один из персонажей – военный следователь, приехал в глушь, чтобы установить виновных в катастрофе, расследовал, встречался – в итоге заявил лишь, что «все сделали много ошибок», а кого ж признали окончательно виновным (военный бомбер столкнулся в воздухе с пассажирским Ан-24) – мы так и не узнали.

Но и это по фильму ясно: виновны оказались все – поэтому страна, в которой жили герои, скоро вся целиком перестанет существовать. Я, во всяком случае, понял так.