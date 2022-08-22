Мнение: О заказчиках и вдохновителях убийства Дарьи Дугиной

Ещё рано утром было официально подтверждено, что дочь российского философа-евразийца Александра Дугина Дарья действительно стала жертвой заказного убийства, а не «технической неисправности автомобиля»: сработало взрывное устройство под днищем Toyota Land Cruiser со стороны водителя. Девушка погибла на месте. Едва ли не на глазах у отца, который должен был ехать в той же «Тойоте», но в последний момент сел в другой автомобиль и выехал минутами позже.

А уже ближе к вечеру экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, сбежавший из России от уголовного дела и осевший в Киеве заявил, что ответственность за случившееся на себя взяла организация «Национальная республиканская армия». Ранее о ней ничего не было слышно, но беглый парламентарий заявил, что эти партизаны якобы уже осуществили множество акций прямого действия на территории РФ и даже озвучил некий «манифест» от их имени. Впрочем, от этого «документа» за версту веет слепленной наспех фальшивкой, причём для автора (или одного из авторов) русский язык явно не родной.

Но это не единственный интересный момент.

Украинские СМИ, от «Корреспондента» до «Гордона» довольно дружно подхватили вброс про появление в России неких «партизан», с апреля ведущих непримиримую войну с Режимом™ и нацеленных на физическое уничтожение всех его приспешников и низложение «узурпатора». И их можно понять. Ведь это действительно информационная бомба — в стане «врага», под носом у всесильной ФСБ уже несколько месяцев активно действует тщательно законспирированная, хорошо вооружённая, сплочённая и обученная Армия Сопротивления, способная устраивать грозные акции устрашения, а не просто с ленточками погулять по Садовому кольцу в Москве. Сенсация же! Новость дня буквально. Однако почему-то у всех она подаётся в очень скромном ключе. Мол «дочь Дугина ликвидировали российские партизаны». И всё! Никакой аналитики и прогнозов о том, как эта НРА поможет украинской боротьбе. Ни рассуждений о том, откуда вообще целая «армия» из бывших военных, чиновников и оппозиционных политиков могла взяться в РФ, где вся поляна буквально выжжена дотла. Вообще никакого интереса. Только — «сами россияне сделали».

Наводит на размышления, не правда ли?

А вот западные СМИ, напротив, сосредоточились на личности Александра Дугина и его дочери. И нужно заметить, убийству Дарьи Дугиной посвятили статьи даже такие гранды, как CNN, Reuters, CNBC, не говоря уже о ВВС. Что красноречиво говорит об истинном отношении к «никому не известному философу» и «мелкой околокремлёвской сошке» на Западе, где его считают чуть ли не «духовным наставником» нынешнего хозяина Кремля. При этом авторы материалов, не сговариваясь, обязательно цитируют советника Офиса украинского президента Михаила Подоляка, что «Украина к этому не имеет никакого отношения», без дальнейших комментариев со своей стороны. И это также наводит на размышления.

Ещё из интересного: Михаил Подоляк высказался, мол, «Украина — не государство-террорист» в 12:02 воскресенья, а спикер МИД РФ Мария Захарова со словами «если расследование гибели Дарьи Дугиной подтвердит украинский след…, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом» выступила всего лишь за девять минут до него. Оперативность реакции киевских властей просто потрясающая! Как и действия проукраинских комментаторов во многих российских пабликах, транслировавших и комментировавших новости о покушении на дочь «идеолога русского мира»: пошла просто лавина постов «это сделала ФСБ, чтобы обвинить украинцев», «это борьба кремлёвских башен» и «это бизнес-разборки». То же ведь наводит на размышления?

Не стал бы утверждать, что все эти размышления прямо укажут на заказчика и вдохновителя. Всегда есть вероятность «случайных совпадений». Так что спешить с обвинениями не будем. Но поразмышлать-то — можно?

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