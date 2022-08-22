Неуспешная, потому что не замужем! – Личное мнение

Базарная бабка Роза Сябитова, чей последний брак, насколько я помню, был с безработным гостем программы «Давай поженимся», напала на красивую актрису и продюсера Веру Вольт.



Фото: Соцсети

«Вы неуспешная, потому что вы не замужем!» — проорала 60-летняя Роза Вере, которой всего — 26 лет.

Пожалуй, процитирую Розу:

Вы не можете говорить про мужчину и женщину, потому что вы неуспешная. Как бы не хотелось мне вас обидеть, но приходится… как свахе. Вы неуспешная, потому что вы не замужем. Подруга успешнее вас, она квартиру купила. А вы? Я констатирую факт. Критерий успешности в моем представлении — штамп в паспорте, рождение ребенка…

Мне кажется, Роза Сябитова просто не любит красивых женщин. Сама она откровенно некрасивая. Дочь её — тут вообще без комментариев. А Вера — тоже без комментариев: очень красивая, я считаю.



Фото: Соцсети

В свои 26 лет Вольт — не просто красивая девушка и востребованная актриса, но уже продюсер.

А у Сябитовой в 2022 году в башке — машина со свадебным пупсом на капоте и конкурсы для молодожёнов под майонезные салаты для быдла.

Дочку свою Роза, подозреваю, что с неимоверным трудом, но как-то выдала замуж. Брак распался. Выдала во второй раз. Сколько продлится этот её брак, предсказывать не возьмусь, но, думаю, недолго.

А мерило успешности женщины — оно у каждой своё.

Какое у вас?

—