 

Бронхит и живая курица на ужин в знак солидарности с Украиной — французский журналист представил, куда заведёт европейцев борьба за экономию энергии

22.08.2022, 2:50, Разное
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Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа с иронией комментирует совет еврокомиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона снизить обогрев в домах европейцев зимой, чтобы противостоять энергетическому кризису. На взгляд автора статьи, следующим шагом для жителей ЕС в этой логике должен стать отказ от приготовления еды и появление в их домах батарейных инспекторов. Последние будут оценивать благонадёжность европейских граждан по красным носам и кашлю, шутит журналист.


Wikimedia Commons

Обозреватель Boulevard Voltaire Жани Леруа представляет себе церемонию, которая могла бы состояться на исходе зимы 2023 года возле Елисейского дворца в честь «температур, павших за Францию». «Эммануэль Макрон просматривает цифры на термометре, от которых отказались французы. Были простуды, ангины и обморожения, но Франция смогла справиться с ограничениями, введёнными подлым Путиным. Слава обогревателям, которые оставались едва тёплыми! Слава термостатам, установленным на 15 градусов!», — так описывает воображаемое событие автор.

На эту фантазию журналиста вдохновило недавнее выступление еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона на французском телевидении, в котором тот порекомендовал европейцам не слишком сильно включать кондиционер летом, а зимой, «возможно, понизить температуру на один, два или три градуса».

«Слушая заявление еврокомиссара по внутреннему рынку, Владимир Путин побледнел», — иронизирует Леруа. «Месть — это блюдо, которое подают холодным. Пользователи газовых плит в знак единения с Украиной воздержатся от приготовления пищи. Сырая картошка фри и живая курица в горшочке в воскресном меню. На войне как на войне. Давление Путина не поколебит тех, кто более всех вовлечён в борьбу. При температуре минус 25 °C житель Швеции несгибаем. В знак солидарности Зеленский решает больше не гладить свои футболки», — продолжает шутить автор.

В воображении журналиста следующим шагом станет приход в дома батарейных инспекторов: «Один на кухне, другой в гостиной. При прохождении последней будет высоко оценён красный нос. Бронхит позволит избежать штрафа в размере 135 евро».

Как напоминает Леруа, Тьерри Бретон в своём выступлении сослался на опыт Японии, которая ввела обязательное снижение температуры в домах на два-три градуса после катастрофы на  АЭС «Фукусима-1». «Неудачное сравнение. Ни один сейсмолог ведь не утверждал, что цунами было спровоцировано правительством Японии», — заключает обозреватель.


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