Мнение: Ленин во времена пирамид, «Ленин звёздный» и Сталин на Шри-Ланке

1. Историк Сергей Цветков приводит «изображение Ленина» времён Древнего Египта. Похоже, что типаж хитрого лысого старика с бородкой был известен уже тогда (ссылка):



Возможно, правы те, кто считает, что эстетика советских монументов и, отчасти, архитектуры, была подсмотрена у египтян… Вместе со способом управления страной, когда всесильный фараон лично руководит всей экономикой огромного государства.

2. Цитирую из книги «Когда Волга была морем», страница 81:



В начале двухтысячных годов бригада коллекторов из Ульяновска выехала в район Сенгилея на поиски аптских аммонитов. В одной конкреции им повезло найти часть черепа ихтиозавра с громадным склеротическим кольцом… Ихтиозавр оказался представителем ранее неизвестного рода, спустя несколько лет вышло его описание.



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Отечественные палеонтологи… назвали ульяновского ихтиозавра в честь Владимира Ленина – лениния стелланс (Leninia stellans). В приблизительном переводе это значит «Ленин звездный» или «Ленин блистательный». В статье для формального объяснения говорилось, что рептилия получила такое имя, потому что описание вышло накануне дня рождения Ленина, а кроме того, остатки нашли на родине революционера – в Ульяновской области.



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…скандал устроили «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области» (КПЛО)… На сайте КПЛО появилось злое обращение по поводу ихтиозавра. Активисты движения требовали от прокуратуры засудить «лжеученых, скатившихся в болото троцкизма», а Академию наук просили лишить палеонтологов званий и степеней. Ученые при этом назывались «жалкой кучкой», череп ящера – «неприятной и зловещей находкой», а целью описания ящера, по мнению КПЛО, было разжигание «социальной розни» и клевета на «светлое имя В.И. Ленина».



«Ленин действительно был блистательным, но не ихтиозавром, а мыслителем, философом, государственником, политиком, организатором, истинным русским гением!» – уверяли в КПЛО.



От такого напора палеонтологи опешили и сделали несколько заявлений для прессы. Они пояснили, что не собирались оскорблять ничью память, особенно Ленина. «Владимир Ильич – наш земляк, в широком понимании, волжанин. Кроме того, череп найден в Ульяновской области и хранится в краеведческом музее, который входит в состав мемориального комплекса Ильича. Да и в целом Ильич – это бренд, сильная фигура», – говорили они.



Вскоре палеонтологам написал пожилой функционер из КПЛО. Он посоветовал ученым не переживать, потому что весь скандал устроен ради политической рекламы.



Коммунисты еще неделю-другую обсуждали ихтиозавра. На сайте КПЛО даже развернулся веселый спор. Одни активисты заявляли, что лжеученых надо линчевать. Другие, напротив, считали, что им надо объявить благодарность, так как «в рамках своих возможностей они увековечивают имя Ленина».

Наконец все скатилось в балаган.



В статьях КПЛО уверялось, что «ихтиозавр мог бы обратить свои природные силы хищника против капиталистов и помещиков», хотя на деле «Ленин круче любого ихтиозавра!»



Затем «Петербургские коммунисты» совсем уж неожиданно попросили недавних «лжеученых» клонировать ленинию «и передать ее на воспитание Центральному Комитету организации Коммунисты Петербурга и Ленобласти с возможностью дальнейшего использования против политических противников левых сил».

3. У Сталина есть некоторый шанс прийти к власти на Шри-Ланке. Революционный политик уже успел прославиться в местных СМИ и попасть под арест (ссылка):

Полиция Шри-Ланки арестовала главу национального профсоюза учителей Иосифа Сталина за организацию и участие в несанкционированных митингах и акциях протеста в мае этого года. Об этом сообщает газета Guardian.

Сообщается, что во время ареста Сталин попытался поспорить с полицейскими и заявил, что «право на протест — демократическое право». Затем тезка одного из лидеров советского государства был отправлен в изолятор временного содержания.

Протесты на Шри-Ланке, в которых участвовал Сталин, начались в апреле на фоне беспрецедентного финансово-экономического кризиса, парализовавшего экономику страны. Островное государство испытывает нехватку иностранной валюты, топлива, нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания, медикаментов. По оценкам премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе, преодолеть кризис удастся не ранее чем через три года.

Эта новость изрядно повеселила наших коммунистов. Но радоваться рано. Мы все помним, как в Эквадоре президентом стал Ленин Вольтер Морено, названный родителями-коммунистами в честь Владимира Ильича. А потом этот Ленин коварно выдал Джулиана Ассанджа британским властям (читай: на расправу США).