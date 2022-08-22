Десять идей короткого боба, которые сейчас особенно популярны среди женщин

Короткий боб длиной до ушей очень популярен благодаря своей универсальности и стильному внешнему виду. Он подходит женщинам любого возраста. Форму стрижки можно выбрать в зависимости от черт лица, чтобы представить их в самом выгодном свете.

Существуют различные техники выполнения стрижки боб. Она будет зависеть от текстуры, типа и густоты волос. Чем короче волосы, тем больше потребуется ухода.

Вот самые модные и популярные варианты короткой стрижки боб.

Стрижка с “перьями”

Такая стрижка слоями будет короткой сзади и скошенной у лица. Для выполнения стрижки лучше использовать бритву, это даст максимальный объем и эффект перьев, при этом стрижка не будет громоздкой.

Асимметричный боб (главное фото)

Такая стрижка длиннее с одной стороны и короче – с другой. Этот гладкий боб выглядит ультрамодным за счет прямого среза и асимметрии. Укладка заключается в высушивании феном с разглаживающим бальзамом или утюжком. Для гладкости и блеска нанести сыворотку.

Небрежная стрижка для тонких волос

Небрежные стрижки боб отлично подходят для тонких волос. Они способны продемонстрировать текстуру и создать современный образ. Небрежные слои оживят тонкие ослабленные волосы и придадут максимальный объем. Для укладки использовать текстурную пасту.

Французский боб для женщин от 60

Лохматый французский боб – лучший вариант короткой стрижки для женщин старше 60 лет. Он может иметь любую форму. Также он хорошо сочетается с естественными волнами. Это отличный вариант для треугольной или грушевидной формы лица.

Стрижка под углом для женщин старше 50

Такая стрижка не требует особого ухода. Она имеет мягкие слои и сужается к затылку. Боб-трапеция подходит для любого возраста и любой формы лица. Длина до уха лучше всего подходит для овального или сердцевидного лица.

Пикси-боб для густых волос

Для женщин с густыми волосами идеально подойдет текстурированный пикси-боб. Прореживание волос по всей длине и на затылке сделает прическу более легкой. Стрижка не требует особой укладки и отлично подходит на каждый день.

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Боб с тонкой челкой для женщин от 40

Боб с редкой челкой сделает даму старше 40 более молодой и современной. Чтобы прическа выглядела более легкой, нужно добавить текстуры и уменьшить объем.

Двухцветный перевернутый боб

Такая стрижка подойдет дамам, которые ищут забавную прическу в стиле ретро. Этот перевернутый боб очень коротко подстрижен сзади, а волосы покрашены в два цвета. Чем контрастнее цвета, тем эффектнее прическа.

Прямой микробоб с тупой челкой

Этот боб отличается густой челкой. Прямая стрижка до ушей хорошо подходит молодым девушкам, а также женщинам постарше, стремящимся выглядеть моложе.

Боб с высоким затылком

Стрижка с высоким затылком хорошо подходит женщинам с овальной формой лица, особенно если присутствует челка. Чтобы продемонстрировать потрясающую форму, при укладке использовать сначала плоскую щетку, затем утюжок.