Десять идей короткого боба, которые сейчас особенно популярны среди женщин
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Короткий боб длиной до ушей очень популярен благодаря своей универсальности и стильному внешнему виду. Он подходит женщинам любого возраста. Форму стрижки можно выбрать в зависимости от черт лица, чтобы представить их в самом выгодном свете.
Существуют различные техники выполнения стрижки боб. Она будет зависеть от текстуры, типа и густоты волос. Чем короче волосы, тем больше потребуется ухода.
Вот самые модные и популярные варианты короткой стрижки боб.
Стрижка с “перьями”
Такая стрижка слоями будет короткой сзади и скошенной у лица. Для выполнения стрижки лучше использовать бритву, это даст максимальный объем и эффект перьев, при этом стрижка не будет громоздкой.
Асимметричный боб (главное фото)
Такая стрижка длиннее с одной стороны и короче – с другой. Этот гладкий боб выглядит ультрамодным за счет прямого среза и асимметрии. Укладка заключается в высушивании феном с разглаживающим бальзамом или утюжком. Для гладкости и блеска нанести сыворотку.
Небрежная стрижка для тонких волос
Небрежные стрижки боб отлично подходят для тонких волос. Они способны продемонстрировать текстуру и создать современный образ. Небрежные слои оживят тонкие ослабленные волосы и придадут максимальный объем. Для укладки использовать текстурную пасту.
Французский боб для женщин от 60
Лохматый французский боб – лучший вариант короткой стрижки для женщин старше 60 лет. Он может иметь любую форму. Также он хорошо сочетается с естественными волнами. Это отличный вариант для треугольной или грушевидной формы лица.
Стрижка под углом для женщин старше 50
Такая стрижка не требует особого ухода. Она имеет мягкие слои и сужается к затылку. Боб-трапеция подходит для любого возраста и любой формы лица. Длина до уха лучше всего подходит для овального или сердцевидного лица.
Пикси-боб для густых волос
Для женщин с густыми волосами идеально подойдет текстурированный пикси-боб. Прореживание волос по всей длине и на затылке сделает прическу более легкой. Стрижка не требует особой укладки и отлично подходит на каждый день.
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Боб с тонкой челкой для женщин от 40
Боб с редкой челкой сделает даму старше 40 более молодой и современной. Чтобы прическа выглядела более легкой, нужно добавить текстуры и уменьшить объем.
Двухцветный перевернутый боб
Такая стрижка подойдет дамам, которые ищут забавную прическу в стиле ретро. Этот перевернутый боб очень коротко подстрижен сзади, а волосы покрашены в два цвета. Чем контрастнее цвета, тем эффектнее прическа.
Прямой микробоб с тупой челкой
Этот боб отличается густой челкой. Прямая стрижка до ушей хорошо подходит молодым девушкам, а также женщинам постарше, стремящимся выглядеть моложе.
Боб с высоким затылком
Стрижка с высоким затылком хорошо подходит женщинам с овальной формой лица, особенно если присутствует челка. Чтобы продемонстрировать потрясающую форму, при укладке использовать сначала плоскую щетку, затем утюжок.
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