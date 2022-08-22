 

France 2 – картинг и бассейн для заключённых — во Франции разгорелся скандал из-за игры в реалити-шоу в тюрьме

22.08.2022, 1:30, Разное
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Кадры соревнований между заключёнными и надзирателями тюрьмы в стиле реалити-шоу потрясли французское общество, пишет France 2. Испытания включали картинг и перетягивание каната над бассейном. Если правые политики были возмущены тем, что преступники веселятся вместо того, чтобы искупить вину, то левые осудили средства, потраченные на игры, вместо решения насущных проблем заключённых, отмечает телеканал.

Развлечение в стиле шоу Koh-Lanta* посреди тюрьмы, где некоторые заключённые соревнуются с надзирателями  в атмосфере благодушия. В числе испытаний: преодоление препятствий, перетягивание каната над бассейном, а также картинг  на огороженной территории тюрьмы Френ.

 На кадры, распространившиеся в социальных сетях, отреагировал ряд депутатов от партий «Национальное объединение» и «Республиканцы», к примеру Эрик Сиотти.

ЭРИК СИОТТИ, депутат: «Наши тюрьмы — это не летние лагеря (…). Где уважение к жертвам и их семьям, которые видят, как эти правонарушители веселятся, искупая свою вину?»

Министр юстиции взял дело под свой контроль и требует объяснений.  

ЭРИК ДЮПОН-МОРЕТТИ, министр юстиции: Увидев шокирующие кадры из тюрьмы Френ, я немедленно поручил провести проверку, чтобы пролить свет на произошедшее. Борьба с рецидивизмом идёт  через включение в общественную жизнь, но, конечно, не через картинг.

Организатор этого действа  Джибриль Драме уже провёл множество туров этой игры в пригородах Парижа. В частности, он устраивал соревнования между местной молодёжью и полицейским. Впервые его задумка была адаптирована для тюрьмы. Его помощник оправдывает свои действия намерением облегчить повседневную жизнь заключённых.

ЭНЦО АНДЖЕЛОСАНТО, продюсер проекта Kohlantess: Их осудили. Они находятся там не просто так. Но они остаются людьми, и им тоже нужно развеяться. Это что-то, что может их занять. Да, у них там картинг — звучит сильно, но, по сути, это просто активность.

Участвовать в игре могли только осуждённые на короткий срок. На видео начальник тюрьмы раздаёт несколько чеков, предназначенных для благотворительных ассоциаций.

ДЖИММИ ДЕЛЛИСТ, начальник тюрьмы Френ: Вы все внесли свой вклад своим участием в делах представленных ассоциаций, и я действительно хочу вас поздравить.

На взгляд некоторых профсоюзов, такая активность не должна быть приоритетной.

ЭРВАН САУДИ, делегат профсоюза FO Justice от Парижского региона: Мы прежде всего осуждаем то, сколько средств, в первую очередь, финансовых, было задействовано ради одного дня, на установку картинга и бассейна. При том, что сегодня во Френе существуют серьёзные проблемы с санитарными условиями из-за переполненности.

Это мнение разделают и некоторые члены Нового народного экологического и социального союза. Министерство юстиции, в свою очередь, заявляет, что одобрило мероприятие, однако утверждает, что действо не соответствовало изначально представленному проекту.  В отношении тюремного руководства была начата административная проверка

* Koh-Lanta — французское реалити-шоу, аналог «Последнего героя» в России

Дата выхода в эфир: 20 августа 2022 года

 


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