 

Министр экономики Германии выступил против запуска «Северного потока – 2»

22.08.2022, 0:16, Новости дня
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Если Германия согласится на запуск газопровода «Северный поток – 2», она пожертвует всякой уверенностью в себе, сообщил министр экономики страны Роберт Хабек.

По мнению Хабека, в случае запуска проекта Германия растоптала бы свои ценностные установки и позицию по отношению к главе российского государства Владимиру Путину. Хабек считает, что «краткосрочный выигрыш от запуска» газопровода, заключающийся в «возможности лучше пережить зиму», окажется в итоге «драматическим политическим провалом», передает РИА «Новости».

Напомним, Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров. Вице-спикер немецкого парламента Вольфганг Кубики обратился к властям с призывом запустить «Северный поток – 2».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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