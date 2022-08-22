Россия не увидела «практической платформы» для встречи Путина и Зеленского

Постоянный представитель РФ при ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов отверг предположения о возможности встречи между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Гатилова, нет никакой «практической платформы» для таких переговоров. При этом он отметил роль турецкого президента Тайипа Эрдогана, который «делает все возможное» для содействия диалогу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Как сообщил Гатилов, «чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения». Он считает, что сейчас нет «возможности для дипломатических контактов». По его словам, Украина и некоторые страны Запада намерены сейчас «сражаться до последнего украинца», передает ТАСС.

Гатилов обвинил западные страны в том, что они используют ситуацию вокруг Украины «как средство давления на Россию и инструмент изоляции России».

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что в текущей ситуации мирные переговоры РФ с Украиной не имеют никакого смысла.

—