Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

В РФ 22 августа отмечается День Государственного флага. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны, заявив, что Россия будет проводить только ту политику, которая отвечает ее интересам.

Путин заявил, что 22 августа в РФ «отдают дань уважения официальному государственному символу», который «наряду с гербом и гимном знаменует суверенитет и независимость» страны, «утверждает преемственность многих поколений многонационального народа».

«Наш флаг, поднятый более трех веков назад на первом российском военном корабле, оставался символом РФ в непростые, сложные периоды её истории – при Петре Великом на этапе становления Российской империи, на полях сражений Первой мировой войны и в противоречивое, трудное время кардинальных перемен 1990-х. 22 августа 1991-го бело-сине-красный флаг снова поднялся над Россией», – приводятся его слова на сайте Кремля.

Путин отметил, что бело-сине-красный флаг «прочно вошел в нашу жизнь как неотъемлемая часть российской государственности, как символ единства нашего народа, его преданности Отечеству, готовности отстаивать национальные интересы».

Он подчеркнул, что флаг «символизирует верность нашим традиционным ценностям, от которых мы никогда не отступим – правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой, непрерывной истории России, к достижениям и победам наших предков, которые завещали нам беречь и защищать Родину, никогда не допускать внешнего диктата и гегемонии». По словам президента, «стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа».

Путин указал, что «Россия – это мощная, самостоятельная мировая держава». «Мы тверды в том, чтобы проводить на международной арене только ту политику, которая отвечает коренным интересам Отечества», – сказал он.

По словам российского лидера, «государственный флаг, как и немеркнущее красное Знамя Победы, служит воспитанию у подрастающего поколения ценностей патриотизма, гражданственности, ответственности за будущее Родины». Глава государства отметил, что с 1 сентября «во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна».

Путин выразил уверенность, что «флаг РФ навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину».

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