Матвеев день: приметы и традиции в православный праздник 22 августа

История

Матфей родился в Вифлееме. Так как город располагался на дороге, по которой проходили торговцы, с проезжающих взималась пошлина. Матфей как раз и занимался сбором денег, таких людей в то время называли мытарями.

Иисус увидел его за работой, подошел, назвал по имени и заговорил. Матфей так проникся словами сына Господнего, что последовал за ним.

После предательства Иуды апостол Петр предложил выбрать двенадцатого и жребий пал на Матфея.

Приметы и традиции

По приметам, в Матвеев день кончалось летнее тепло. Обычно 22 августа (9 августа по старому стилю) начинали готовиться к ярмаркам. Люди, занимавшиеся торговлей, просили у апостола напутствия, именно поэтому Матвея особенно почитали купцы и зажиточные крестьяне.

Главным символом Матвея Ненастного было молоко. Женщины на рассвете выносили кувшин с ним во двор и оставляли там до момента, пока не уйдет роса. Наши предки верили, что такое молоко подарит здоровье всякому, кто его выпьет.

Что нельзя делать в праздник 22 августа

Обычно в Матвеев день запрещалось касаться соли. Также не советовали давать в долг, особенно близким – считалось, что это приведет к ссоре.

В этот день женщинам запрещалось зашивать прохудившуюся одежду, так как верили, что из-за этого в доме могут поселиться нужда и ссоры.