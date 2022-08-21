Рыцарь мечей для Тельцов: Таро-прогноз для всех знаков на позитивное время ретроградного Урана

В период с 24 августа 2022 года по 22 января 2023 года планета Уран будет совершать ретроградное движение. Это сулит нам позитивное развитие событий. Обычно ретроград связан с резкими переменами, но на этот раз мятежная и бурная энергия Урана будет сдерживаться. Это даст нам время на размышление и переосмысление наших жизненных целей. В статье мы приведем Таро-прогноз для всех знаков на позитивное время ретроградного Урана.

Овен

В период ретроградного Урана Овнам будет соответствовать карта Шестерка кубков. Это означает, что ваша жизненная цель – возвращение к своим прошлым мечтам и желаниям.

В детстве или юности у вас были хобби и интересные занятия, которые вы любили. Со временем курс вашей жизни изменился, и вы забыли о них. Но это не означает, что вы не способны их возобновить. Вернитесь в прошлое и заново откройте все то, что вы когда-то любили.

Телец

Во время ретроградного Урана вам будет сопутствовать карта Рыцарь мечей. Она символизирует цели или амбиции, за которые вам приходится бороться. Эти задачи могут быть связаны с домом, финансами или карьерой.

Тельцам необходимо продолжать борьбу. Рыцарь мечей предсказывает, что вы способны достичь своих целей. Но вам придется проявлять много упорства и воли.

Не отступайте, не сдавайтесь и не идите на компромисс. Только таким путем вы станете победителем в борьбе.

Близнецы

Карта Близнецов для периода ретроградного Урана – Рыцарь кубков. Она говорит о том, что пришло время задуматься, как вы развлекаетесь, общаетесь и отдыхаете. Пусть размышления об этом не покажутся вам легкомысленными. Сейчас для вас очень важно научиться получать удовольствие от отдыха.

В последнее время вы замечали, что прежние развлечения вас не радуют так, как раньше. От этого вы нередко испытываете грусть.

Возможно, что у вас исчезли прежние интересы и увлечения, а дружеские отношения прервались.

Рыцарь кубков говорит о том, что у вас есть возможность изменить ситуацию к лучшему. Пересматривайте ее, размышляйте и пробуйте что-то новое. Это поможет вернуть интерес к жизни, радость и энергию.

Рак

Ракам будет соответствовать карта Шестерка монет. Ваша жизненная цель – творить добро и быть полезным окружающим.

Задумайтесь о том, что бы вы хотели изменить в окружающем мире и кому бы вы могли помочь своим участием. Изучите и рассмотрите разные варианты добрых дел. Пусть наступающая осень станет началом вашей активной деятельности во благо других людей. Это принесет вам признание и уважение окружающих.

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Лев

В период ретроградного Урана Львам выпадает карта Девятка монет. Ваша задача – создание долгосрочного и надежного плана для карьеры и финансов. Работа принесет вам хороший доход, а деньги дадут стабильность и независимость.

Сейчас вы стремитесь не тратить, а выгодно инвестировать свои финансы. Ваши мечты связаны с долгосрочным богатством. Девятка монет подсказывает, что вы находитесь на правильном пути.

Почаще советуйтесь со специалистами в области карьеры и финансов. Они подскажут вам оптимальные решения, которые вы сможете воплотить в жизнь предстоящей осенью.

Дева

Девы будут находиться под влиянием карты Туз жезлов. Это означает, что в ближайшее время вас ждет интересное приключение. Это может быть работа вашей мечты, увлекательное путешествие или новый творческий проект. Вы сможете осуществить то, о чем давно мечтали.

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Вам нужно снова вдохновиться и воплотить свои мечты в реальность. Будьте особенно активны в августе и декабре. Эти месяцы благоприятны для ваших начинаний.

Весы

Вам будет соответствовать карта Верховный жрец (Иерофант). Она символизирует традиционное знание, которое вам предстоит постичь.

У Весов возникнет желание стать частью чего-то большего, чем их собственные желания и амбиции. Это может быть религия, благотворительность, духовная группа или общественное движение. У вас появится интерес к альтруистическим занятиям, связанных с верой.

Карта Верховный жрец говорит, что вам стоит серьезно отнестись к этим идеям. Они позитивно скажутся на вашей жизни.

Скорпион

Карта Скорпиона на период ретроградного Урана – Страница жезлов. Она говорит, что пришло время экспериментов на пути к новой карьере.

Эта карта символизирует, что вы ощущаете неудовлетворенность текущей работой. Вы уже задумывались о ее смене, но вас останавливало чувство неуверенности. Сейчас вы не знаете, в каком профессиональном направлении следует двигаться дальше.

Попробуйте применить метод проб и ошибок. В период ретроградного Урана потратьте свое время на прохождение курсов, изучение нового, проектную работу. Рассмотрите возможность фриланса. Обдумайте все возможные варианты и составьте план действий.

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Стрелец

Стрельцам будет соответствовать Десятка мечей. Эта карта дает вам твердое указание оставить позади все то, что мешает двигаться вперед. Вам необходимо разорвать связи, которые стали для вас тяжелыми, истощающими и токсичными.

Ситуация, которая вас тревожит, не разрешится сама собой. Десятка мечей говорит о том, что сейчас события складываются не в вашу пользу. Чтобы улучшить свое положение, вам нужно решиться на серьезные перемены.

Отнеситесь серьезно к прогнозу карт Таро. Начните уже сейчас составлять планы, чтобы разорвать связи, мешающие вашему благополучию.

Козерог

На период ретроградного Урана вам выпала карта Восьмерка монет. Она призывает вас к неторопливости и сдержанности.

В последнее время вы были очень заняты и много работали. Сейчас вам кажется, что это продолжалось целую вечность. Вы ощущаете усталость, а порой вам хочется сдаться. Но не делайте этого!

Восьмерка монет предлагает вам сделать передышку, чтобы затем с новыми силами взяться за дело. Делегируйте обязанности и задачи другим людям. Немного сбросьте нагрузку.

Вам предстоит еще много важных дел. Поэтому сдаваться не следует. Постарайтесь работать не больше и усерднее, а умнее и продуктивнее. Избегайте усталости и переутомления.

Водолей

Карта Водолея для ретроградного Урана – Семерка мечей. Она говорит о сложных и запутанных отношениях, основанных на манипуляциях. Эта карта несет негативную окраску, но она дает самые ценные советы.

В вашей жизни присутствуют отношения, которые переживали взлеты и падения. Порой они причиняли вам много боли и страданий. Вы не желаете разрывать эти связи, но больше не хотите сталкиваться с их негативной стороной.

Возможно, что речь идет о вашей семье, от которой вы не можете отказаться. Семерка мечей говорит о том, что пришло время пересмотреть сложные отношения с близкими людьми и выстроить их на более здоровой основе.

Поговорите с друзьями и попросите у них совета. Посмотрите, что делают другие люди, чтобы справиться с трудными отношениями. Это поможет вам найти верное решение.

Рыбы

Карта Таро для Рыб – Королева монет. Вами руководит желание держать под контролем свои финансы, дом, работу и карьеру.

Вы часто занимаетесь планированием. Но порой вы ощущаете недостаток знаний и вам необходим совет. Не бойтесь обращаться за помощью к другим людям. Они поделятся с вами своим опытом в построении карьеры и финансового благополучия.

Задумайтесь о том, что для вас важно и какие у вас цели. Проанализируйте ошибки, которые вы совершали в прошлом. Учитесь новому, это поможет вам лучше контролировать свои материальные дела.

Заключение

Уран – это планета перемен и обновления. Она разрушает старое и создает новое. На этот раз ее ретроградное движение означает для нас только позитивные изменения. Почаще размышляйте о своей жизненной цели и не бойтесь перемен.