Швейцарию обвинили в нарушении нейтралитета

В ситуации вокруг Украины Швейцария нарушила нейтральный статус и стала одной из сторон конфликта, сообщил стратег входящей в правительство Швейцарской народной партии Кристоф Блохер.

Blick пишет, что в комментариях, опубликованных в газетах Luzerner Rundschau, Winterthurer Zeitung и Wiler Nachrichten, Блохер «обвинил Швейцарию в том, что она несет ответственность за гибель российских солдат», передает ТАСС.

Так, в колонке в Wiler Nachrichten Блохер заявил, что вооружение Украины со стороны США и ЕС осуществляется «при поддержке нейтральной Швейцарии, которая нарушила свой нейтралитет и поэтому является стороной» конфликта. Подобная поддержка, по его словам, ведет в том числе к гибели российских солдат. «Зачем Швейцария вмешалась?» – сообщил он.

В июле Блохер заявлял, что «Швейцария стала воюющей стороной и воюет таким образом против России». Он сказал, что ШНП собирается провести осенью сбор подписей граждан под инициативой о проведении референдума о запрете на участие Швейцарии в экономических санкциях и других «гражданских принудительных мерах».

Напомним, депутат парламента Швейцарии и зампредседателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю также заявила, что Швейцария не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, поскольку утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям против России. МИД РФ тоже выступил с заявлением, что Швейцария утратила нейтральный статус.

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