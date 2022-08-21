 

Швейцарию обвинили в нарушении нейтралитета

21.08.2022, 22:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В ситуации вокруг Украины Швейцария нарушила нейтральный статус и стала одной из сторон конфликта, сообщил стратег входящей в правительство Швейцарской народной партии Кристоф Блохер.

Blick пишет, что в комментариях, опубликованных в газетах Luzerner Rundschau, Winterthurer Zeitung и Wiler Nachrichten, Блохер «обвинил Швейцарию в том, что она несет ответственность за гибель российских солдат», передает ТАСС.

Так, в колонке в Wiler Nachrichten Блохер заявил, что вооружение Украины со стороны США и ЕС осуществляется «при поддержке нейтральной Швейцарии, которая нарушила свой нейтралитет и поэтому является стороной» конфликта. Подобная поддержка, по его словам, ведет в том числе к гибели российских солдат. «Зачем Швейцария вмешалась?» – сообщил он.

В июле Блохер заявлял, что «Швейцария стала воюющей стороной и воюет таким образом против России». Он сказал, что ШНП собирается провести осенью сбор подписей граждан под инициативой о проведении референдума о запрете на участие Швейцарии в экономических санкциях и других «гражданских принудительных мерах».

Напомним, депутат парламента Швейцарии и зампредседателя Швейцарской народной партии Селин Амодрю также заявила, что Швейцария не может стать посредником в урегулировании ситуации на Украине, поскольку утратила нейтральный статус, присоединившись к санкциям против России. МИД РФ тоже выступил с заявлением, что Швейцария утратила нейтральный статус.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.10.20 / Сам себя выдал. В США задержали музыканта, исполнившего рэп о мошенничестве с банковскими картами

06.11.21 / Киевское “Динамо” впервые проиграло в сезоне УПЛ – “Ворскле” на “Олимпийском”

07.09.20 / ЕС запланировал санкции против 31 чиновника Белоруссии

11.11.20 / TVE – в Барселоне пассажиров метро просят не разговаривать, чтобы не распространять коронавирус

24.10.21 / В Ровенской области, где произошла вспышка полиомиелита, жители убегали от медиков, чтобы не слушать о вакцинации

03.03.21 / “С Порошенко мы здравствуемся и досвидаемся. Но не обнимаемся: “ковид” сейчас”. Самые яркие цитаты Авакова из интервью Гордону

25.06.21 / ПН – уровень безработицы на Украине достиг максимального показателя за четыре года

24.06.21 / “Лицо поменялось. Операция?”, “Такая была лапушка, а сейчас?”. В сети обсуждают изменившееся лицо Ани Лорак

25.06.21 / SSJ-100 аварийно сел в Краснодаре из-за отказа газовой турбины

01.12.21 / На юге РФ стартовали масштабные военные учения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика