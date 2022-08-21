 

ПВО сработала у военного аэродрома в Севастополе

21.08.2022, 22:55, Новости дня
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Системы противовоздушной обороны «отработали очередные объекты» на подлете к военному аэродрому Бельбек со стороны Евпатории, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Развожаев заявил, что «традиционно вечером укрорейх пыжится нагнать панику на севастопольцев». Он попросил жителей «сохранять спокойствие». «И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности», – сообщил он в Telegram.

Напомним, последние несколько дней Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. Накануне система противовоздушной обороны сработала около курорта Оленевка на западном побережье Крыма. Также в субботу Развожаев сообщил, что в Севастополе беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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