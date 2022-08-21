Украинский ударный БПЛА сбит над Мелитополем
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Российские системы ПВО сбили украинский ударный беспилотник в западной части Мелитополя, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что «боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города». В районе Нового Мелитополя были «пресечены действия ударного БПЛА», передает ТАСС.
Напомним, сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий. В субботу российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по жилым районам Мелитополя.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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