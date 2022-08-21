 

Украинский ударный БПЛА сбит над Мелитополем

21.08.2022, 22:55, Новости дня
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Российские системы ПВО сбили украинский ударный беспилотник в западной части Мелитополя, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Рогов сообщил, что «боевики Зеленского в очередной раз попытались нарушить мирную жизнь освобожденного от нацистов города». В районе Нового Мелитополя были «пресечены действия ударного БПЛА», передает ТАСС.

Напомним, сотрудники силовых структур задержали в Мелитополе бывшего украинского офицера, подозреваемого в совершении диверсий. В субботу российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по жилым районам Мелитополя.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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