 

Мнение: Совки мечтают о колониях

21.08.2022, 22:05, Разное
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“Рейтинг у Ельцина в 1991 году был повыше, чем у Путина после Крыма. Так что народ выходил в августе за Ельцина – это было первично. Что касается СССР, то по нему в 1991 никто и не думал плакать – в России со времен Перестройки все были убеждены, что “Россия всех кормит” – включая как “страны Варшавского договора”, так и “союзные республики”. Поэтому распад СССР воспринимался С ОБЛЕГЧЕНИЕМ – “фу ты господи, избавились от дармоедов”.
Забавно, что и Украина разрывала союз с Россией (выходя из СССР) с тем же точно чувством – “избавилась от дармоеда!”

Нынешняя же тоска по “возродим СССР” имеет совсем другую природу. Современные совки из РФ почему-то рассчитывают “возродить СССР” на совершенно других принципах – где Россия вдруг станет “метрополией”, а примкнувшие к ней азиатские и прочие республики – колониями, из которых Россия станет, “как полагается”, выжимать все ресурсы и жить с этого припеваючи. Обоснование такое: “этой вашей дружбы народов не существует”, ПОЭТОМУ “надо преследовать свои интересы, и точка” – и тут обычно люди кивают… на Запад, показывая, что он продолжает оставаться для совка недосягаемым образцом.
Вопрос, на кой черт такого рода “союз” будет нужен “союзным колониям”, совок себе, как правило, не задает. Но, видимо, подразумевается, что “им деваться будет некуда”, то есть держать “союзников” в покорности будут некие колониальные войска.
В ФБ на эту тему привели слова какого-то западного политолога – что “Варшавский договор был единственным военным союзом в истории, который воевал исключительно с собственными членами” (2019)

Оказывается, три года назад я уже всё понял. Мечтали-мечтали – и вот, через три года пошли завоевывать.

Источник: Размышления вольного социолога


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