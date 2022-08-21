 

Мнение: Изучая иностранные трофеи

21.08.2022, 21:52, Разное
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Шойгу заявил, что в распоряжении РФ попали гаубица M777 и РСЗО HIMARS, которые сейчас изучают с точки зрения сильных и слабых сторон.

Российские войска захватили на Украине основные виды вооружений, которые поставляет Запад, и российские специалисты изучают их. «Конечно, им занимается и наша наука, и наша промышленность. Смотрим с двух сторон. Первое — это возможности борьбы с этим оружием, как и что ему можно противопоставить. С другой стороны — чем его можно поражать, его основные недостатки», — заявил министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-1».
Реактивная система залпового огня HIMARS, гаубица М-777, переносные противотанковые ракетные комплексы NLAW и Javelin, переносной зенитный ракетный комплекс Stinger, стрелковое оружие и бронемашины — такие виды западных вооружений захватили российские военные на Украине, уточнил министр обороны, добавив, что это давно известно и понятно, никаких неожиданностей там нет.

https://eadaily.com/ru/news/2022/08/21/rossiyskie-specialisty-izuchayut-amerikanskie-himars-i-m-777 – цинк

Пока что демонстрировалась только трофейная гаубица M777, заявленные ранее как трофейные САУ "Цезарь" и РСЗО HIMARS пока официально не демонстрировались. Комментарий Шойгу по факту первое официальное подтверждение получения доступа к HIMARS.

PS. Также Шойгу заявил, что гиперзвуковая ракета "Кинжал" применялась в ходе СВО на Украине 3 раза.
Результаты применения признаны блестящими. Ранее США заявляли, что на текущий момент в их распоряжении нет средств ПВО, которые могут остановить эту ракету. Основная проблема – этих ракет пока что достаточно ограниченное кол-во и безусловно необходимо наращивать их производство.

PS2. На фото трофейная M777 на выставке трофейного вооружения стран НАТО на форуме "Армия 2022".
Это орудие попало частично поврежденным в руки наших военных в ходе боев за Лисичанск (его завалило вместе с американским тягачом в одном из ангаров разрушенным ракетным ударом). Сейчас его уже привели в порядок и теперь гаубица займет свое место в коллекции прочих иностранных трофеев.

Источник: Colonel Cassad


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