Мнение: Белорусская оппозиция — раскол и деградация как итог последних двух лет

Белорусская оппозиция — раскол и деградация как итог последних двух лет

За прошедшие с момента последних президентских выборов 9 августа 2020 года ситуация как внутри Белоруссии, так и вокруг нее существенным образом изменилась. Власти страны, устояв во время растянувшейся на месяцы попытки государственного переворота, приступили к жесткой зачистке внутриполитического пространства, попутно переориентировав и свою внешнеполитическую стратегию, отложив до лучших времен свою прежнюю концепцию «многовекторности».

Противники же Александра Лукашенко, которые не оказались за решеткой и бежали из страны, за прошедший период окончательно деградировали, продемонстрировав не только неспособность к политической борьбе, но и даже к внутренней консолидации.

Проблемы у оппонентов белорусских властей начались практически сразу после того, когда стало понятно, что государственный переворот 2020 года провалился. Все последующие попытки бежавших из страны так называемых лидеров оппозиции (среди которых оказались и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, и бывший министр культуры Павел Латушко, и неудавшийся претендент на президентское кресло Валерий Цепкало) втянуть белорусов в гражданское противостояние не увенчались успехом. Обещания «вот-вот победить», объявление некоего плана «Перамога» («Победа» — бел.), организация различных оппозиционных структур и инициатив явно экстремистского характера, поездки по странам ЕС и США так и не привели ни к каким результатам. Более того, с конца 2020 года с каждым месяцем становилось очевидно, что белорусская оппозиция продолжает деградировать, а ее поддержка среди белорусов постепенно падает. Попутно наружу стали выходить и внутренние разборки оппозиционных лидеров, и к сегодняшнему дню стало абсолютно очевидно, что главной их задачей является популизм на радость западным кураторам и борьба за оставшиеся потоки финансирования.

К настоящему моменту основная деятельность беглой оппозиции, с учетом резкого падения интереса на Западе к белорусскому вопросу на фоне событий вокруг Украины, скатилась к различного рода флешмобам по городам ЕС и США, встречам с незначительными европейскими политиками, объявление очередных «планов победы» над Лукашенко, заявлениям о солидарности с Киевом, а также попыткам втянуть простых белорусов в экстремистскую деятельность. Причем свою однородность белорусская оппозиция уже окончательно потеряла, разбившись на несколько небольших группировок под руководством бывших соратников, которые начали непримиримую борьбу за финансовые потоки, которые сегодня сходятся на так называемом офисе Тихановской. Неслучайно в последнее время среди оппозиционеров все больше стали звучать негативные слова в адрес экс-кандидата в президенты Белоруссии, действиями которой недовольны практически все.

В частности, одним из главных скандалов последних месяцев стала тема средств, которыми оперирует «офис Тихановской» и главный советник экс-кандидата в президенты Белоруссии Франак Вячорко. По данным Европейского фонда за демократию, практически у всех членов окружения Тихановской есть или были фирмы-однодневки, через которые уже отмыто около 100 млн евро. На счетах же самого Вячорко нашли $ 1,8 млн при заявленной месячной зарплате в 1,5 тыс. евро. Кроме того, была опубликована финансовая отчетность за 2021 год фирмы Woke Foundation, частью которой является некоммерческая организация Infopoint Network, организованная советником Тихановской. Оказалось, что агентство оборачивает через свои счета в год порядка 400 тыс. евро.

Сложившуюся ситуацию в рядах белорусской оппозиции прекрасно продемонстрировала прошедшая в Вильнюсе 8—9 августа конференция «Новая Белоруссия», которую можно считать квинтэссенцией проблем в лагере противников Лукашенко и их полной оторванности от реальности при прогрессирующей неадекватности и внутреннем экстремизме.

Главной идеей данного мероприятия должна была стать попытка консолидации разрозненных группировок и обеление «офиса Тихановской». Поэтому на него позвали практически всех ныне враждующих оппозиционеров. Однако еще до проведения конференции стало очевидно, что многие из конкурентов не готовы к предлагаемому перемирию. В частности, Валерий Цепкало обвинил Тихановскую и ее офис в присвоении 130 млн евро, выделенных Евросоюзом на борьбу с «режимом Лукашенко». Он также заявил, что не воспринимает «лидера большинства» победительницей выборов. Внес смуту в предстоящую конференцию и представитель старой оппозиции Зенон Позняк, который не считает всех нынешних оппозиционных политиков «ни патриотами, ни националистами», а лишь «врагами белорусскости» и «кремлевской агентурой». И подобных заявлений накануне мероприятия было достаточно для того, чтобы понять, что ничего из того, на что надеялись его устроители, не произойдет.

Организаторами стали 18 человек из «офиса Тихановской», Народного антикризисного управления (НАУ), Координационного совета оппозиции, движения «Сопротивление», признанной в Белоруссии экстремисткой инициативы BYPOL, а также беглыми политиками и активистами, большинство из которых сегодня находятся под уголовным преследованием: Дмитрий Щигельский, Александр Добровольский, Александр Азаров, Валерий Мацкевич, Ольга Ковалькова и др. Заявлялось, что в конференции приняли участие «видные представители белорусского общества из разных социальных групп и взглядов»: «48 экспертов, 45 представителей бизнеса, 128 представителей государственного сектора, 49 представителей медиасообщества (включая блогеров), 25 бывших политзаключенных или семей действующих политзаключенных, 59 представителей политических структур». Всего же участие в конференции подтвердили более 320 человек и 51 представитель СМИ. Таким образом, для оппозиционной тусовки это действительно было значимое мероприятие. Однако на деле все скатилось к обыкновенному фарсу и пустословию, а в некоторых случаях представители оппозиции наговорили не на одно уголовное дело.



Светлана Тихановская и члены ее «офиса» на конференции «Новая Белоруссия» в Вильнюсе.

В первый день были попытки обсудить «стратегические приоритеты деятельности», а также то, «каким должен быть транзитный период», «как спасти страну от экономического кризиса и как реорганизовать демократические силы». Тихановская долго оправдывалась, призывала к консолидации, но не очень успешно. Некоторые прибывшие на конференцию оппозиционеры с их неадекватными предложениями выглядели как настоящие террористы. Например, любитель фотографироваться в камуфляже украинской армии вдалеке от боевых событий бывший ресторатор Вадим Прокофьев не только раскритиковал действия «офиса Тихановской», польские СМИ и нерасторопность белорусских оппозиционеров по вопросу Украины, но и фактически призвал к нападению на Белоруссию. Выглядело все крайне странно, так как сделать он это предлагал при помощи ВСУ и белорусских наемников после «победы» на Донбассе.

Еще один экстремист и организатор BYPОL Александр Азаров заявил, что не видит никаких других вариантов, кроме как устроить войну в Белоруссии, так как, по его мнению, опыт протестов в 2020 году показал, что «прогулки по улицам» не дадут нужного результата. Он также вспомнил про план «Перамога», согласно которому планируется назначить людей, которые будут выполнять силовой захват власти, бастовать и выходить на улицы. Примечательно в данном случае то, что данные персонажи выразили готовность брать оружие и идти в наступление на Минск, но после того, как кто-то возьмет на себя за это ответственность. По их мнению, вместе с украинскими войсками понадобится всего три дня, чтобы «взять Минск». Подобные «умозаключения» прекрасно демонстрируют всю запущенность ситуации и интеллектуальный уровень белорусской оппозиции.

Второй день конференции был еще более бессмысленным и голословным. Оппозиционеры поговорили о частном бизнесе, «цифровой политике» и гражданском обществе. Правда, в этот день многие ушли с конференции, а позже ее и вовсе пришлось прервать из-за якобы минирования помещения, что фактически поставило жирную точку в попытке белорусской оппозиции продемонстрировать свое единство. Всего же за время проведения мероприятия было сказано много стандартных слов о необходимости борьбы с Лукашенко, поддержке Украины и прочем, но никакой консолидации так и не произошло. Конкуренты Тихановской в массе своей скептически отнеслись к мероприятию, а некоторые и вовсе заявили, что это был очередной «распил» денег, на котором кофе-пауз было больше, чем выступлений. Даже объявление в конце мероприятия о создании некого «объединенного переходного кабинета — коллективного исполнительного органа» и раздача в нем портфелей не смогли сгладить негативное впечатление от конференции, которая стала очередным доказательством политической «импотенции» белорусской оппозиции и ее прогрессирующей маргинализации.

В то же время белорусская власть за прошедшие два года сумела добиться многого. В стране не только были подавлены даже намеки на протестную деятельность, но и закрыты все оппозиционные СМИ, ликвидированы прозападные негосударственные и некоммерческие организации, отправлены за решетку наиболее радикальные противники власти, ужесточено законодательство, расширен список лиц и организаций, причастных к экстремистской и террористической деятельности, и даже изменена конституция. До сих пор в стране идут суды над участниками протестов. В частности, наиболее громкими делами, которые известны на сегодняшний день, являются процесс над террористической группой Николая Автуховича и параллельно идущий суд над несколькими заговорщиками, которые планировали силовой захват власти и устранение высшего руководства республики.

Одновременно в Белоруссии была развернута серьезная идеологическая работа с населением как на уровне государственных СМИ, так и провластных организаций и системы образования. В ее основы положена ответственность каждого белоруса не только за свое будущее, но и страны. Дополнительно упор делается на историю советского периода и подвиг белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Неслучайно власти республики начали расследование по фактам геноцида военного периода, сравнивая политику нацистов с деятельностью нынешний оппозиции.



Форум патриотических сил в Минске 9 августа

Кроме того, белорусское государство перехватило у своих оппонентов тезис о необходимости развития «гражданского общества», которое теперь представляется в Белоруссии организациями, политиками, общественными деятелями и активистами, одобряющими и поддерживающими политику властей. Подтверждением этому стало проведение 9 августа Форума патриотических сил под руководством пропрезидентского общественного объединения «Белая Русь», куда собрались со всей страны 14 «субъектов гражданского общества». По официальной версии, основной задачей данного мероприятия была необходимость «еще раз сверить часы насчет тех задач, которые стоят перед общественными объединениями на современном этапе, обсудить значимые для гражданского общества вопросы». В частности, речь шла о продвижении гражданских инициатив, а также «более полном взаимодействии государства и гражданского общества». Если к этому прибавить переход на сторону властей некоторых бывших оппозиционеров, например Романа Протасевича, который был арестован во время инцидента с самолетом Ryanair в мае прошлого года, то можно с полной уверенностью говорить, что Александр Лукашенко сегодня прочно контролирует обстановку в стране, а его оппоненты оказались практически выключены из внутриполитической жизни республики.

Кроме того, власти Белоруссии не ограничились только внутренней повесткой дня. Несмотря на ограниченность возможностей, Минск сумел сделать несколько болезненных ударов и по своим западным соседям, которые в последние годы проявляют открытую враждебность в отношении республики. В частности, был введен безвизовый режим для граждан Литвы, Латвии и Польши, а недавно Александр Лукашенко поручил к концу года решить вопрос об удовлетворении заявок о предоставлении белорусского гражданства иностранцам, которые прижились в республике и трудятся на ее благо.

«К концу года они должны — никаких видов на жительство — стать гражданами нашей страны, если они напишут заявление», — сказал он, в очередной раз доказав, что никакие внешние раздражители, в первую очередь со стороны Запада, сегодня на него не действуют.

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что белорусская власть полностью переиграла своих оппонентов по всем направлениям. Беглые оппозиционеры, занятые дележкой финансирования и портфелей в несуществующем «правительстве в изгнании», окончательно потеряли связь с реальностью, в то время как официальный Минск за последние два года успешно провел работу с населением. Поэтому и будущее у противников Лукашенко сегодня выглядит более чем печально — деградация и маргинализация с окончательной потерей доверия среди тех, кто еще совсем недавно их поддерживал. И, по всей видимости, завершение этого процесса произойдет совсем скоро.

(с) Наталья Григорьева

https://eadaily.com/ru/news/2022/08/13/belorusskaya-oppoziciya-raskol-i-degradaciya-kak-itog-poslednih-dvuh-let – цинк

—