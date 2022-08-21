Когда успокоится Лопес? – Личное мнение

Ну вот очередная свадьба Лопес и состоялась, пока все спали. Позже, конечно, последуют более качественные фотографии в глянцевых журналах и нам расскажут, как было дело.

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Фото: Соцсети

Вся в белом 53-летняя Лопез вышла к Бену (чёрный низ, белый верх и бабочка) и сказала снова ему «согласна».

Впрочем, большинство людей интересует не сама свадьба, а успокоится ли на этом Дженнифер.

Думаю, что до третьего празднования одной свадьбы дело не дойдёт, иначе станет совсем смешно. Но очевидно уже, что Лопес не успокоится долго.

Деятельный ум, высокий профессионализм в организации всяких шоу позволят Дженнифер ещё много раз напомнить всем о своём новом статусе.

Возможно будет клип на песню. Я вышла замуж, я замужем, я так счастлива, тра-ля-ля.

Будут и интервью в околосветских изданиях. Там Джен расскажет, как всё было организовано, каков был торт на вкус, какую музыку играли музыканты.

Возможен и аукцион — ради благотворительности. На нём продадут белое платье Лопес, которое она сама и выкупит в последний момент не в силах расстаться с ним.

Подозреваю, что готовится и голливудский сценарий большого кино о девочке, которая, как Мария Лопес, прошла всю жизнь, храня любовь в сердце к Виктору Карено, и, в конце концов, всё-таки вышла замуж за Аффлека.

Примерно года через три, после восемнадцатого медового месяца, Лопес всё же остановится. С трудом, конечно, но усилием воли прекратит стоять на каждом углу и показывать прохожим кольцо.

А сколько времени вы радовались своему замужнему статусу?

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