Шольц считает себя богатым человеком

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает себя богатым человеком.

“Вы богаты?” – спросил маленький мальчик во время общения канцлера с гражданами во время дня открытых дверей.

Канцлер улыбнулся и сказал: “Зная, сколько зарабатывают граждане, нельзя ответить только “да”.

Дни открытых дверей в министерствах и ведомствах проводятся каждый год. Однако в связи с пандемией последнее такое мероприятие было в 2019 году. Шольц и его правительство проводят его впервые. Всех желающих приглашают посетить министерства и другие государственные учреждения Германии в выходные 20-21 августа. Они будут доступны для вопросов и небольших сувениров.