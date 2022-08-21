Мнение: Альянс должников, у Запада закончились идеи и Ноам Хомский о свободе слова

1. Почти половина мирового государственно долга приходится всего лишь на две страны. И как минимум одну из этих стран вы легко сможете назвать (ссылка):



Государственный долг США и Японии в настоящее время приближается к половине ВВП всего мира. Об этом заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов, передает РИА Новости.

По его словам, совокупный ВВП всего мира составляет 80-90 триллионов долларов, а госдолг США — свыше 30 триллионов, он увеличивается буквально по часам. Долг Токио, в свою очередь, приближается к 10 триллионам, это более чем в 2,5 раза больше ВВП страны, добавил Венедиктов.

Также он ответил на вопрос, как такое могло произойти с ведущими мировыми экономиками. «Если кто-то берет все новые займы, пытаясь решить проблему уже имеющихся, то это либо неадекватный человек, либо мошенник, у которого изначально не было намерения отдавать долги», — резюмировал замсекретаря Совбеза.

Другой значительный кусок мирового долга приходится на страны ЕС, которые так же, как и Япония, являются сателлитами США. Можно сказать, что Запад – это коалиция мошенников, которые не в состоянии расплатиться по своим долгам.

На другом полюсе находится Россия, у которой государственного долга почти нет (в сравнении с размером экономики), а также Китай, являющийся мировой фабрикой, в способности которой отдавать долги никто не сомневается.

2. Американские журналисты ругают Евросоюз за недостаточно креативный подход к борьбе с Россией (ссылка):

В США назвали слабостью призывы запретить выдачу россиянам шенгенских виз – The Wall Street Journal.

Возможный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ, который обсуждается странами ЕС, представляет собой позорную перспективу, заявил журналист Уильям Наттрас.

Наттрас отметил, что подобные призывы лишь обнажили слабость Европейских лидеров.

«Это позорно, что в ЕС подумывают о том, чтобы обвинить во всем обычных граждан, в то время как продолжают позволять <…> энергетическим гигантам зарабатывать миллиарды, поставляя топливо в Европу», – отметил он.

Наттрас считает, что лидеры ЕС не смогли справиться с энергетическим кризисом без поставок из РФ, при этом они стремятся сохранить видимую эффективность своих санкций.

Журналист обвинил ЕС в «дешевых пиар-акциях против президента (России Владимира) Путина».

По его словам, запрет на выдачу виз гражданам России противоречит западным принципам свободы и толерантности.

Он добавил, что у европейских стран просто не осталось идей, каким образом можно еще попытаться ослабить Россию.

3. Блогер keleg цитирует интервью Ноама Хомского (ссылка):

Философ и анархист Ноам Хомский — очень известный и уважаемый человек, например с 1980 по 1992 год он был самым цитируемым ученым на нашей планете. Интересное интервью с ним об уровне цензуры в СМИ (ссылка):

«Должен сказать, что живу на этом свете уже очень долго, и остался, вероятно, единственным из ныне живущих, кто осудил Мюнхенские соглашения, когда их подписали. Пожалуй, нужно будет включить этот пункт в резюме. В общем, некоторый опыт на данном поприще у меня есть, но никогда прежде я не видел такой цензуры и репрессий, как сейчас.

Даже блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте “Аль-Джазиры” искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела. Если у них есть предложения относительно окончания блокады, в результате которой погибают миллионы людей, почему мне не дают о них узнать? Цензура настолько сильна, что в Америке практически никто ничего о нынешнем развитии событий и не знает, если только не посещает с этой целью некие маргинальные либертарианские сайты, где можно найти правду.

Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация.

Я пытался найти в Соединенных Штатах и Великобритании — двух воинственных странах — хотя бы одного государственного деятеля, который рассуждал бы здраво и призывал к проведению переговоров вместо того, чтобы всячески им препятствовать. Нашлось двое: в Англии — Джереми Корбин, которого вместе с Киром Стармером выгнали из лейбористской партии просто за то, что они осмелились высказать дельные соображения. А в Америке лишь один — Дональд Трамп.»