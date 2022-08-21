 

Мнение: Радость смерти

21.08.2022, 19:19, Разное
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Тягостное впечатление производит злорадство. Нельзя радоваться убийству, тем более – убийству молодой женщины. Это мерзко и лишь показывает, что у человека, который себе такое позволяет, ОЧЕНЬ большие психологические проблемы. Это не говоря уж о том, что вообще все эти убийства из-за угла – величайшая гнусность. НЕЛЬЗЯ БЫТЬ СКОТАМИ. Ни за, ни против.

Пусть Дугин – кровавый косноязычный балабол-некрофил, пусть и дочка у него была не ума палата, максимум, что с ним можно сделать – плюнуть ему на лысину. Вообще, если это такое “сопротивление” – бомбы в машины подкладывать – то нахрен такое сопротивление. Подлостью от скотства не излечишь.

Источник: Размышления вольного социолога


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