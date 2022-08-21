Мнение: Сакральный Дугин?

Произошла трагедия, погибла Дарья Дугина.

Девушку еще не успели похоронить, а некоторые специалисты по всему, уже установили заказчиков и организаторов преступления. Уже вроде бы и расследование можно не проводить.

Но если официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась осторожно, то главный редактор газеты «Завтра», писатель Александр Проханов сделал предельно безапелляционное заявление.

Мнение Захаровой: «Если подтвердится украинский след, — а такую версию озвучил глава ДНР Денис Пушилин, и она должна быть проверена компетентными органами, — то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой киевским режимом» (отсюда).

Мнение Проханова: «Удар, который унёс жизнь Дарьи Александровны Дугиной, был направлен против её отца. Этот удар не прошёл мимо Дугина, он его ранил, травмировал, скомкал, изуродовал, но убеждён, не сломил, он остался прежним великим Дугиным, носителем колоссальных смыслов. Дугин является, быть может, почти единственным реальным идеологом сегодняшней России. Это идеология мистической бессмертной России, которая в определении тысячелетний отстаивает своё суверенное существование. В наше начавшееся жестокое время, время специальной военной операции у Дугина особая роль, и он для противников, с которыми ведётся борьба, является главным и самым, может быть, опасным соперником. Для противника Дугин является целью более важной, чем Крымский мост и, может, Кремлёвские башни. Потому что на Украине сражаются не только системы вооружений, не только воля солдат, там сражаются за смыслы» (отсюда).

Не погорячился ли Проханов? Выходит, что без Крымского моста и Кремлевских башен у России еще есть шанс на «своё суверенное существование»? А без Дугина Россия обречена?

Фотографии отсюда и отсюда

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