Большинство немцев недовольны работой Шольца и его правительства

Как показали результаты опроса, большинство немцев недовольны работой «светофорного» правительства и его лидера Олафа Шольца, пишет немецкий таблоид Bild. На данный момент действия канцлера одобряют лишь 25% граждан, в то время как 62% оценивают его работу негативно — и это худший показатель для Шольца за всё время пребывания на посту. Если бы выборы канцлера проходили сейчас, он был бы только третьим.



AP

Дела идут не очень хорошо, ни для «светофорной» правительственной коалиции, ни для её лидера Олафа Шольца лично, пишет немецкий таблоид Bild. Одиннадцать месяцев назад СДПГ с Шольцем выиграла выборы в Бундестаг, а восемь месяцев назад он стал канцлером Германии. С тех пор рейтинги популярности канцлера, его правительства и его партии падают.

Сейчас только 25% граждан удовлетворены работой Шольца на посту канцлера, при этом 62% недовольны — это отрицательный рекорд за всё время его пребывания на посту, подчёркивает издание.

По заданию воскресного выпуска Bild институт изучения общественного мнения INSA опросил 1427 человек в период с 15 по 19 августа 2022 года. Респондентам задавали следующий вопрос: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись федеральные выборы, как бы вы проголосовали?»

Кроме того, 19 августа было опрошено 1002 человека. Вопросы, которые им задавали, были такими: «В целом — вы удовлетворены или не удовлетворены работой Олафа Шольца на посту федерального канцлера?» «В целом — вы удовлетворены или не удовлетворены работой нынешнего федерального правительства? И если бы у вас был выбор между Олафом Шольцем, Фридрихом Мерцем и Робертом Хабеком, кого бы вы скорее всего выбрали на прямых выборах федерального канцлера?»

Результаты опросов показали, что на прямых выборах федерального канцлера Шольц в данный момент занял бы только третье место. Согласно данным исследования, 25% выбрали бы федерального министра экономики Роберта Хабека от партии зелёных, 19% — лидера ХДС Фридриха Мерца и только 18% — Шольца.

Как отмечает Bild, решающее значение для Шольца будут иметь земельные выборы в Нижней Саксонии 9 октября. Если СДПГ потеряет своего премьер-министра Штефана Вайля, ситуация станет неуютной: тогда его воинственная партия больше не будет молчать.

«Светофорная» коалиция также всё заметнее теряет свою популярность: на данный момент правительством довольны 27% опрошенных, в то время как 65% недовольны.

Что касается СДПГ, после выборов в Бундестаг она опустилась с первого места на третье с 19%, уступив ХДС/ХСС (28%) и зелёным (21%). СвДП потеряла один пункт до 8%. Это означает, что совместно коалиция «Светофор» теперь набирает только 48%. Для сравнения, правительство ХДС/ХСС, зелёных и СвДП набрало бы 57% голосов.

Неизменными остаются позиции АдГ с 12% и левых с 5%. Доля других партий составляет 7%, пишет немецкий таблоид Bild.