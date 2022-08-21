Мнение: Сколько европейцев умрёт этой зимой, сведение концов с концами и подготовка к блэкауту

1. В США подсчитывают, сколько европейцев умрёт от холода предстоящей зимой, в результате победы зелёной идеологии над здравым смыслом. Действительно, сокращение поставок энергии из России – это только вторая важная причина энергокризиса в Европе, после «зелёной чумы» (ссылка):



Что будет, если в США возобладает “Новый зеленый курс”? Смертельно опасная зима — результат собственного энергетического эксперимента Европы.

Утопические климатические инициативы в сочетании с инфляцией, сокращением добычи ископаемого топлива в Америке и нежеланием покупать российскую нефть или природный газ могут этой зимой привести к смерти нескольких сотен тысяч человек на всем континенте, пишет американская газета The Hill.

Только в Великобритании ежегодный показатель избыточной смертности в зимнее время составляет более 28 тысяч. Каждый год во всей Европе регистрируется около 200 тысяч такого рода смертей, причем при каждом снижении температуры на 1˚С их количество увеличивается на 1,5%. Очень холодная зима и резкое ухудшение постоянного отопления потенциально могут спровоцировать шестизначный рост избыточной смертности на всем континенте.

Если в США борьба за ускоренный переход на ненадежные и затратные экологически чистые источники энергии увенчается успехом, они столкнутся с последствиями, сопоставимыми с тем, что происходит в Европе. Грядущая зима, которая может привести к смертям в Европе, должна послужить тревожным сигналом для США. Ради демонстрации “добродетели” создается угроза для людей на всем континенте.

2. Кризис в Великобритании углубляется. При этом единственное решение, которое предлагают британские власти и экономисты – потуже затянуть пояса (ссылка):

Опрошенные CNBC финансисты и аналитики призвали рядовых британцев и представителей малого бизнеса страны сводить концы с концами в условиях рекордной инфляции и кризиса стоимости жизни.

Согласно официальной статистике, по итогам июля потребительская инфляция в Великобритании составила 10,1 процента в годовом выражении, что стало наивысшим показателем за последние 40 лет. Банк Англии прогнозирует пик роста цен в октябре и ожидает, что он достигнет 13,3 процента.

В то же время, реальные располагаемые доходы британцев во втором квартале снизились на три процента. Власти открыто говорят о кризисе стоимости жизни. Параллельно британский регулятор в энергетической сфере Ofgem повышает прописанные в законе предельные цены на электроэнергию для населения, что вынуждает его главу уйти в отставку.

Глава страховой компании Simply Business Алан Томас отмечает, что с ростом цен на электроэнергию сталкивается также малый и средний бизнес, что заставляет его повышать цены на свои продукцию и услуги. Это приводит к снижению спроса, поскольку рядовые потребители снижают свои расходы и отказываются от второстепенных трат.

3. В Британии готовятся к худшему (ссылка):



Великобритания приготовилась к массовым отключениям электричества в промышленности и домохозяйствах зимой. Власти допускают, что в январе будет несколько дней, когда к нехватке газа прибавится аномально холодная погода, из-за чего ряд промышленных и жилых объектов придется оставить без света, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление правительственного Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS).

Согласно прогнозу, низкая температура и сокращение импорта электроэнергии из Норвегии и Франции могут привести к тому, что в течение четырех дней в январе Великобритании, возможно, придется принять экстренные меры для экономии газа. BEIS назвал организованные отключения «разумным сценарием для самого худшего случая», когда страна может столкнуться с нехваткой электроэнергии в размере одной шестой от пикового спроса, даже если запустит угольные электростанции в аварийном режиме.