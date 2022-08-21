 

Скончалась звезда фильма “Вечный зов” Николай Лебедев

21.08.2022, 18:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Информация о смерти актера появилась на странице Театра им. Моссовета в социальных сетях. Николай Лебедев служил в театре с 1950 года, сообщает телеканал “360”.

Также, как отмечает RT, он был старейшим актером театра – он ушел из жизни в возрасте 100 лет. Помимо работы на сцене, артист снимался в кино. Зрители могут помнить его по ролям в картинах “Вечный зов”, “Нормандия — Неман”, “Экипаж” и других.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01.22 / Мнение: Был резок в высказываниях в сторону русской нации

07.01.22 / Дмитрий Лысенков объяснил провал спектакля с Ольгой Бузовой во МХАТе

19.11.21 / Тренды онлайн шопинга, которые помогают экономить

11.11.20 / Манчак – Болота призраков

21.01.22 / Почему омикрон-вариант такой заразный? Все дело в шиповидном белке

08.12.20 / Секретные блоки, украденные с «Самолёта Судного дня» в Таганроге, найдены на одесском Привозе

14.12.21 / Мнение: Кто спас Россию?

07.08.22 / После визита Беглова в пострадавшие от шторма районы петербуржцы так и не узнали, когда власти починят ливневки

16.04.22 / Le Figaro – газ, оружие, зерно — США только выиграют от русско-украинского конфликта

21.08.22 / Токаев предложил Путину называть его Николаем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика