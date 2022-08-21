Мнение: Высокая самооценка = низкое самоуважение

Низкое самоуважение всегда соседствует с завышенной самооценкой.

Вчера я вопрос задала, в чем разница самооценки и самоуважения, и традиционно не получила ответа.

Давайте еще раз попробуем?

Слово “самооценка” и просто “оценка” – это про цену человека.

Оценка и цена – это сугубо сравнительная характеристика.

Цена – это соотношение товаров при добровольном обмене.

Я вам лапти, вы мне картофель. За одни лапти вы и ваши соседи готовы отсыпать несколько ведер картофеля, вот это цена лаптей в ведрах картофеля. Пять ведер, к примеру. В неурожайный год поменьше, а при голоде одна картофелина может начать стоить две пары лаптей. От дефицита цена поднимается.

И с любой оценкой так же.

Оценка не бывает в вакууме, это всегда сравнение с чем-то, соотношение этого и другого, исходя из возможности обмена.

Поэтому “высокая самооценка” – выражение не имеющие никакого положительного смысла.

Как бы высоко вы себя ни оценивали, реальная ваша цена зависит от значимости вашей для конкретных людей, и любая оценка выше этого – завышена вами, неадекватна. Оценка не может быть в вакууме, не может быть вообще, она всегда имеет в виду конкретный сегмент, соотношение конкретных товаров, услуг, благ, ценностей.

Самооценка может быть только адекватной, реалистичной или неадекватной, завышенной.

Может быть быть самооценка заниженной, вопрос праздный.

Теоретически вы можете оценить себя ниже реальной цены, но ваша востребованность быстро поменяет ваше мнение о себе.

Это как прийти на рынок и выставить цену намного ниже рыночной. Ваш товар тут же сметут оптом, а потом начнут спекулировать им. Так вы вскоре узнаете реальную цену своему товару, даже если изначально почему-то оказались чересчур непритязательны.

Подавляющее большинство людей оценивают себя выше реальной значимости. С этим связано то, что они не получают ожидаемого, строят пустые планы, прозябают невостребованные, живут в пустоте. Будь их самооценка реалистична, они нашли бы себе применение.

Самооценку многие люди путают с самоуважением. Даже вы до сих пор путаете. Чувствуете примерно, но ясного понимания нет.

“Где твоя фигура” и “в каком она положении” – это все про самооценку.

Когда мы говорим про поле, хорошая самооценка позволяет точно и адекватно определить позицию своей фигуры и положение своей фигуры среди других фигур.

Вот это самооценка.

Насколько вы зависимы, насколько от вас зависимы, что вы можете, чем вы располагаете, сколько вы стоите – вот это самооценка.

Если вы хорошо представите это, вы увидите, насколько опасно “поднимать самооценку” и внушать себе иллюзию большей силы и больших возможностей, чем есть.

Все практики и тренинги “поднимающие самооценку” – это мошенничество и обучение безумию вместо адекватности.

А вот растить самоуважение и поднимать его, наоборот, очень полезно.

Самоуважение – это “какая фигура моя”, “сколько я готов сделать для себя”, чувство важности для себя, ответственность за себя, готовность вкладывать энергию, чтобы сделать свою фигуру сильней.

Сравните: видеть свою фигуру больше, чем она есть в реальности, и стараться сделать ее больше в реальности.

Первое – оценка результата и в случае “высокой самооценки” – это иллюзия высокого результата.

Второе – готовность вкладывать силы в результат, ответственность за будущий рост результата.

Это нечто противоположное.

А смешивая это, люди смешивают желание результата и сам результат, как будто стоит увидеть свой результат выше, как он тут же таким и станет, а не наоборот.

Вот на примере последнего письма давайте еще раз посмотрим отличия.

Самоуважение автора очень низкое, можно даже сказать критически низкое.

Мужчина ее прямолинейно выгоняет, что обычно бывает после множества намеков. Намеки она игнорировала, после прямого требования убираться стала неторопливо собираться. Уже это говорит о низком самоуважении – готовность оставаться в унизительном и зависимом положении, не делая ничего для себя, сливая энергию короне.

Но самый главный признак низкого самоуважения у этого автора – это чувство вины перед героем.

Она думает о его ущербе, жалеет его и хочет ему помочь, находясь в положении во много раз хуже, чем он, имея очень слабую, жалкую фигуру.

То есть она предает себя, отказывается от себя, цепляется за него, надеется сохранить связь с ним на любых условиях, готова компенсировать воображаемый ущерб.

Вот мотив всех ее размышлений: сохранить хотя бы ниточку связи с тем, кто хочет от нее избавиться.

И помогает ей в этом корона, то есть завышенная самооценка.

Она воображает, что обидела его, нанесла ему ущерб, что она должна была помогать ему, но не справилась с задачей, она видит его жертвой, а себя преступником.

Это не низкая самооценка, как могло бы показаться кому-то.

Это завышенная самооценка, пытающаяся компенсировать низкое самоуважение.

Люди с низким самоуважением всегда смотрят из-под короны.

Корона помогает им не видеть своего низкого самоуважения.

Хочу напомнить, что корона – это потребительский кредит под очень большие проценты.

За счет короны человек чувствует себя приподнято в прямом смысле слова.

Вот почему люди так охотно прибегают к короне, оказавшись в униженном положении.

Самоуважение помогает человеку выйти из униженного положения.

А завышенная самооценка, то есть корона, помогает не видеть своего униженного положения, видеть себя выше.

Вот автор письма смотрит на мужчину сверху и не чувствует обиды на него, как многие другие люди в ее ситуации, а чувствует сильную вину.

Обида тоже была бы мимо границ, поскольку СЗ автора очень низкая, а обижаться резонно только на близких, но это было не так далеко от границ, как жалость.

В случае автора в границах было бы осознание, что она жила в слиянии и в короне, игнорируя сильный дисбаланс, а дальше выход из слияния и быстрое физическое дистанцирование, поскольку партнер ее прямолинейно выгнал.

Но нам с вами ни в коем случае нельзя путать установки и поведение.

Иногда человек совершает вроде бы нормальный ход, но установка у него совершенно неверная, и это значит, что ход его только с виду нормальный, а дальше все будет куда хуже. И наоборот, ход кажется неверным, но установка верна, и здесь все будет нормально, потому что один ход обычно не значит ничего. Рыбаки иногда делают ходы, которые рыбы принимают за ошибки, но из-за правильных установок “ошибочный ход” оказывается оригинальным маневром.

Установка первична!

Установки – это самое главное, над чем вы можете и должны работать.

Правильное поведение к этому само приложится, причем в наилучшем, непринужденном и спонтанном режиме.

Поведение – это, в основном, автоматические реакции и естественные или вынужденные поступки.

А всю автоматику, естественность и нужду создают установки.

Вот наша автор, например.

Ее установка – сохранить слияние с парнем во что бы то ни стало.

Парень выгоняет ее из дома, а автор говорит ему, что она сожалеет, что так разочаровала его.

Будь ее установка на самоуважение и выход из слияния, на этих словах все ее сомнительные ходы закончились бы. Она бы собрала вещи и отчалила, причем быстро отлипла бы от парня в мыслях и обратила всю энергию на устройство себя в новых условиях. Самоуважение ее возрастало, самооценка оставалась бы адекватной.

Но у автора установка на слияние, поэтому после просьбы о прощении, она сидит и обдумывает свою вину, слезы раскаяния и сожаления льются по ее щекам, она ходит по дому парня как бедная тень, заглядывает ему в глаза, пытается загладить вину.

Парню куда легче было бы видеть ее обиду. Он был готов к этой обиде и легко парировал бы ее обвинением, что она сама виновата. Но когда он видит раздавленную моль и слезы в глазах, выслушивает мольбы о прощении, ему становится совсем тошно.

То есть автор выбрала стратегию поведения, которая позволит ей удержаться в доме парня дольше ценой окончательной потери себя = потери самоуважения.

Предположим, автор сделала бы верный поступок, то есть собрала бы вещи и ушла, но установка у нее была бы неверной, на сохранение короны.

Ей пришлось бы искать доказательства, что парень выгнал ее из-за ее косяков, и она как наша автор стала бы придумывать свою вину перед ним.

В этом случае она и уйдя искала бы способы оправдаться или доказать свою невиновность, вместо того, чтобы заниматься спасением себя.

То есть нет большой разницы, что вы сказали или сделали, важно почему и зачем, это будет определять все ваши дальнейшие мысли, чувства и действия. Правильная установка любой сомнительный ход либо компенсирует следующими ходами, либо впишет этот сомнительный ход в цепочку стратегии.

Будем разбирать нерыбьи истории, посмотрим как это происходит.

А пока мы подходим к обещанной теме: программирование событий в поле.

Вот что нам еще нужно выяснить с вами.

Когда мы разбираем письма, мы видим и самооценку, и самоуважение автора.

Самооценку мы видим по самопрезентации, можем определить ведущие баги автора и по их размеру – форму и величину короны. Про форму короны мы пока не говорили, но уже приблизились. Пока достаточно видеть, что именно корона прикрывает и какой она величины.

Расскажите, как это определить по самопрезентации и приведите примеры.

И про самоуважение.

Как мы видим самоуважение в письмах? По каким моментам нам легко понять, какое самоуважение у автора.

Сформулируете и я вам дам письма, где мы будем определять и самооценку, и самоуважение.