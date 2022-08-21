Асимметрия, супер-миди и аксессуары: наряды синего цвета, идеально оттеняющие морской загар

Розовый – главный цвет 2022 года, а зеленый заменил черный в качестве основного цвета (несмотря на то, что его не так просто комбинировать). Но, ко всеобщему удивлению, есть еще один оттенок-сюрприз, покоривший гардеробы модников, – синий кляйна. Запатентованный одноименным художником в 1960-х годах, этот цвет подходит блондинкам, рыжим и брюнеткам. Главная причина его успеха кроется в том, что он прекрасно подчеркивает загар.

Стильные платья

Приталенная модель с асимметричным вырезом и длиной миди, которую можно сочетать с удобными сандалиями с завязками вокруг ноги.

Еще одна красивая модель, которая выглядит очень женственно и подчеркивает фигуру.

Короткая юбка – идеальная возможность продемонстрировать свой загар. А дополнят образ аксессуары, например, серьги и клатч, как у модели на фото.

Не обязательно иметь много вещей в гардеробе, чтобы выглядеть стильно. Синяя юбка хорошо сочетается с другими вещами и выглядит очень ярко и в то же время элегантно.

Головной убор

Летом не рекомендуется выходить на улицу без головного убора, который не только защищает голову от солнца, но и дополняет другие наряды.

Аксессуары цвета кляйна отлично смотрятся с базовыми нейтральными оттенками, такими как белый, черный, серый или бежевый.