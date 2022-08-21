 

День распада СССР станет государственным праздником в России

21.08.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Государственную думу внесён законопроект о внесении изменений в ФЗ «О государственных праздниках».

Инициативная группа парламентариев предложила сделать красной датой календаря 26 декабря – день распада СССР. Новый праздник предложено назвать Днём возрождения России.

В тексте документа регламентируется и порядок празднования Дня возрождения России. Помимо концертных программ, парадов и выставок, а с административных зданий по всей стране будут проводиться торжественные спуски советских флагов и последующие подъёмы российского триколора.

Театры, кинотеатры, музеи и СМИ 26 декабря будут обязаны изменить свою программу на антисоветскую: показывать документальные и художественные фильмы об отрицательных явлениях советского режима, организовывать тематические выставки и театральные постановки.

После окончания специальной военной операции депутаты рассчитывают на потепление отношений со странами Западной и Восточной Европы. Это позволит пригласить их представителей для публичных выступлений с антисоветскими лекциями.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / В Кремле ответили на вопрос о повышении пенсий в 2022 году

19.05.21 / Приправы и штора в ванной: 10 вещей в доме, которые следует менять каждый год

19.02.22 / Врач научил, как защитить свой организм от воздействия магнитных бурь

23.12.21 / Путин пообещал россиянам рост пенсий и социальных выплат

16.03.21 / В центре Еревана снесли незаконный палаточный рынок

08.04.22 / Не узнать: 17-летняя дочь Хайди Клум кардинально сменила имидж

16.09.21 / Австралия по ошибке разорвала контракт с французской компанией Naval Group, опасаясь санкций Роскомнадзора

05.05.22 / Приглашение Путина на G20 стало головной болью для Байдена

12.04.22 / Мнение: Преступный умысел

08.02.21 / Минстрой предложил уравнять стоимость недвижимости в Москве и регионах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика