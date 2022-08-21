День распада СССР станет государственным праздником в России

В Государственную думу внесён законопроект о внесении изменений в ФЗ «О государственных праздниках».

Инициативная группа парламентариев предложила сделать красной датой календаря 26 декабря – день распада СССР. Новый праздник предложено назвать Днём возрождения России.

В тексте документа регламентируется и порядок празднования Дня возрождения России. Помимо концертных программ, парадов и выставок, а с административных зданий по всей стране будут проводиться торжественные спуски советских флагов и последующие подъёмы российского триколора.

Театры, кинотеатры, музеи и СМИ 26 декабря будут обязаны изменить свою программу на антисоветскую: показывать документальные и художественные фильмы об отрицательных явлениях советского режима, организовывать тематические выставки и театральные постановки.

После окончания специальной военной операции депутаты рассчитывают на потепление отношений со странами Западной и Восточной Европы. Это позволит пригласить их представителей для публичных выступлений с антисоветскими лекциями.

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