Активистки обнажили грудь перед Шольцем

На фотосессии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в рамках Дня открытых дверей две активистки обнажили грудь, охрана отреагировала на инцидидент стремительно и увела девушек.

В рамках Дня открытых дверей в воскресенье в саду канцлера на территории его ведомства была организована фотосессия с Шольцем. Охрана перед тем, как позволить подойти к канцлеру, проверяла все вещи и содержимое карманов желающих сделать снимок рядом с канцлером, информирует РИА «Новости».

Под видом желающих сфотографироваться к нему вышли две девушки, которые затем обнажили грудь и рассыпали перед ним нарисованные купюры. Охрана канцлера отреагировала стремительно, окружив девушек плотным кольцом и выведя их с площадки. Другие сотрудники безопасности в это время за несколько секунд собрали купюры. Канцлер остался невозмутим и после короткой заминки продолжил фотосессию.

—