Власти отменили эвакуацию из поселка Деулино в Рязанской области

Частичная эвакуация из поселка Деулино в Рязанской области отменена, поскольку пожарные справились с огнем, который угрожал населению, сообщила представитель областного правительства.

«Эвакуация в Деулино отменена, сбили огонь», – рассказала собеседница РИА «Новости».

Она отметила, что в Ольгино эвакуацию провели. «Там постоянно проживают два человека и около 20 дачников. Дачники уехали домой, местных разместили», – отметила собеседница.

Ранее сообщалось, что эвакуация объявлена в двух населенных пунктах из-за подступающих лесных пожаров в Рязанской области.

Напомним, ликвидацию лесных пожаров в Рязанской области координируют МЧС, Министерство природных ресурсов РФ и врио главы региона Павел Малков. По последним данным, в ликвидации пожаров задействованы 850 человек, 300 единиц техники, четыре вертолета МЧС России. Дополнительно в регион направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС РФ и два самолета Ил-76.

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