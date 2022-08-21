Шольц: Гитлер родился в Российской империи

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая 15 августа 2022 года перед студентами Берлинского университета, заявил, что у него есть неопровержимые доказательства связи Адольфа Гитлера с Россией – копия свидетельства о рождении и выписка из метрической книги лютеранской церкви Риги.

– Я могу со всей ответственностью сказать, что Адольф Гитлер родился в 1889 года в Риге, которая тогда входила в состав Российской империи. Следующие 20 лет он прожил в России, учился там и работал. Лишь в 1909 году он перебрался в Вену, а потом и в Германию, – объявил он Шольц.

По информации немецкого канцлера, руководство нацистской партии сделало всё возможное, чтобы скрыть истинное происхождение Гитлера. В 1935 году была под руководством диверсанта Отто Скорцени была проведена спецоперация по уничтожению всех документов, связанных с жизнью Гитлера в Российской империи – его агенты притворились большевиками и сожгли церковь, где крестили будущего фюрера, а дело его семьи было украдено из рижского городского архива. Впоследствии эти материалы хранились в личном сейфе Гитлера, а потом, как считалось до сегодняшнего дня, были утрачены в годы Второй мировой войны.

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