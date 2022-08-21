Чеснок могут признать химическим оружием

Совет ООН планирует рассмотреть внесение поправки в конвенции о запрещении химического оружия, в рамках которой список опасных веществ пополнит чеснок.

Решение вызвано рядом ситуаций, при которых иностранные послы, прибывающие на правительственные заседания стран бывшего СССР, теряли сознание от нестерпимого запаха чеснока, добавляемого в еду и выдыхаемого любителями национальных блюд.

На выступлении в совете ООН спикеры от пострадавших стран выразили опасения, что таким образом на их послов было оказано отравляющее воздействие с помощью химического вещества, содержащегося в чесноке, к которому у славянских народов выработался эволюционный иммунитет.

Дальнейшие перспективы применения чеснока вызывают особые опасения: распыление его эмульсий над территориями других стран может вызвать дезориентацию, общее ухудшение самочувствия и, возможно, летальные исходы. В случае проведения наступательных войсковых операций, это может стать неприятным сюрпризом, однако выход есть.

– Мы не можем запретить никому культивировать чеснок, но мы можем запретить его применение против других народов, если внесём его в список неконвенционального оружия, – поделился один из дипломатов. – В нашем распоряжении есть самое мощное средство противостояния недобросовестным правительствам: резолюции и списки.

—