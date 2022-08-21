За стеной – Личное мнение

Ну вот и Юлия Высоцкая ответила на мой вопрос, что подарил ей Кончаловский — взамен той лучшей части жизни, что отдала она ему.



Фото: Соцсети

«Я за тобой как за каменной стеной. Твой день – мой день. Ура!», — поздравила жена супруга.

Не очень поняла про день — наверное, Юля радуется, что Кончаловский родился, как за саму себя. А вот про каменную стену — тут любопытно.

Я часто слышу эту фразу, когда счастливая жена гордится мужем и радуется удачным отношениям. Мол, защищает муж меня от невзгод, от голода. Я как цветочек — цвету в саду, который оградили неприступной стенкой.

Когда я это слышу, то понимаю, что человек не жил. Ведь стенка эта каменная не только защищает от невзгод, но и от жизни.

Возьмём любовь, которая закончилась разрывом — несчастье это, но пока она была, то приносила счастье. За каменной стеной тебя уберегли не от разрыва, а от счастья.

И так во всём, какой пример ты ни возьми. Работа? Да, не орал начальник, но не было и радости от повышения по службе, от заработанных своим трудом, талантом денег.

Как я считаю, в оранжерее жить, конечно, можно. Но эта жизнь — лишь имитация.

Вот тот же Кончаловский — вот пожил на всю катушку. И творчески, и в личной жизни оторвался так, что хватит на пять жизней.

А Юля даже не понимает, чего сама себя лишила. И радуется глупо, что провела жизнь за стеной.

Хотели бы так же?

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