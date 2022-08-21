Мнение: Торговля страхом

Учитывая появление нового штамма “Дельта-Омикрон”, в России разработана новая вакцина от COVID с новым антигенным составом, – сообщил подзабытый слегка за последними событиями делец от медицины Гинцбург.

Однако пока совершенно не похоже, что государство готово повторить то, что оно творило с населением страны последние два года. Масочный режим введен, однако насильственная вакцинация 2.0 не стоит в повестке. Объяснение может лежать на поверхности – административный ресурс на пределе, и потянуть одновременно две кампании – военную внешнюю и террористическую внутреннюю – админсистема не в состоянии.

Поэтому введен масочный режим, но исполнять решение будут на остатках фантомных страхов. Как только население и власти на местах поймут, что никакого контроля за террором нет, масочный режим станет полностью фиктивным.

Гинцбург еще пытается продать хоть немножечко страха, но без мощной государственной поддержки никакого террора не выйдет. Да и с репутацией у Гинцбурга стало совсем не ахти, так что ни убеждения, ни принуждения, как можно понять, не будет. Значит, и результата.

А когда нынешняя «волна» пройдет, мы все убедимся, что она прекрасно проходит и без насилия. Что совсем подорвет возможности медицинского террора на ближайшие несколько лет.

Какой точно иммунитет выработало общество – это иммунитет против беспробудного вранья со стороны деляг от медицины. Конечно, есть и останутся те, кто станет верить им даже после двух прошедших лет, но в целом скептицизм в отношении подобной кампанейщины стал мейнстримным настроением значительной части общества.

Это не значит, что невозможно повторение 20-21 годов. Возможно. Но только, если государство подключит к террору аппарат насилия и принуждения.

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