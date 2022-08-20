Стильные кудрявые челки осени: трендовые варианты прически и секреты идеальной укладки на каждый день

На протяжении довольно длительного времени челка считалась основным табу для обладательниц кудрявых волос. Считалось, что короткие пряди около лица требуют постоянного мытья, расчесывания, выравнивания и фиксации, чтобы на следующий день снова все повторить.

Однако, сейчас мы полностью принимаем натуральную текстуру волос, а стилисты советуют рисковать и экспериментировать со слоями и техниками выполнения стрижки. Челку на волнистые волосы также не обошли вниманием.

Несмотря на то, что способы ее укладки достаточно трудоемкие, однако, легкая небрежность стрижки с волнистой челкой добавит волосам дополнительный объем. Кудрявые пряди не только красиво выглядят, но также придают своей обладательнице более нежный, милый и романтичный вид. Вот несколько советов по ее выполнению и укладке.

Как сделать трендовую волнистую челку

Самое главное, о чем нужно помнить, – это о естественной текстуре волос. Чтобы сделать такую длину, какую хотелось бы, нужно обрезать пряди только лишь в сухом состоянии.

Все дело в том, что под тяжестью воды и лишней влаги в структуре волос, локоны просто опускаются и немного выпрямляются.

Таким образом, после сушки челка может подняться достаточно высоко вверх и есть риск вместо желаемой длины получить микрочелку.

Как сделать модную укладку

Чтобы волосы выглядели здоровыми, а сама укладка красивой и текстурированной, важно правильно подобрать косметические средства, которые зафиксируют локоны, но при этом не будут слишком сильно отягощать их.

Для создания повседневной укладки лучше всего использовать легкие и щадящие средства для фиксации. Это может быть гель, крем кастард или пенка.

Для достижения лучшего результата эти средства можно комбинировать между собой на разных этапах проведения укладки. Например, на мокрые волосы можно нанести крем кастард, а во время укладки добавить немного геля.

Также можно на мокрые пряди нанести пенку, а затем после сушки придать требуемую текстуру локонам используя небольшое количество геля.

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Уход за волосами

Стоит помнить о том, что по своей структуре волнистые пряди более сухие, чем прямые. Без правильного ухода средства для фиксации могут только лишь ухудшить ситуацию.

Именно поэтому перед нанесением фиксирующих средств, стоит использовать жидкие кристаллы, термозащиту, сыворотку или любой другой увлажняющий и питающий продукт.

Придание текстуры челке

Независимо от того, проводится укладка при помощи фена с диффузором или пряди просто высыхают естественным путем, однако, в любом случае, можно задать локонам определенное направление и придать желаемую текстуру.

Для этого достаточно будет нанести на влажные пряди выбранное средство для фиксации легкими сжимающими движениями рук. Затем, отделяя небольшие пряди, слегка подкрутить их пальцами.

После этого оставить волосы высыхать естественным путем или же воспользоваться феном с диффузором.

Это позволит сохранить и подчеркнуть естественную текстуру прядей, а также красиво их уложить, чтобы получился просто великолепный внешний вид.