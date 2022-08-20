В Лондоне установят 16-метровый памятник из 128 фигур «хороших небедных русских»

Мэр столицы Великобритании Садик Хан одобрил проект памятника «хорошим небедным русским», который был подготовлен инициативной группой российских политэмигрантов.

Он посвящён гражданам РФ, которые внесли значительный вклад в британскую экономику.

Монумент должен появиться через год, на нём будут запечатлены для истории оппозиционеры и эмигранты со значительным уровнем доходов, которые по тем или иным причинам перевели свой бизнес в Британию. Как отмечает Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом), проект имеет глубокие исторические корни.

– Мы взяли за основу монумент «Тысячелетие России». И на нашем памятнике будет 128 фигур лучших британских резидентов российского происхождения, – объяснил он.

Общая высота памятника составит 16 метров, а каждой фигуры – от 1 до 3 метров, в зависимости от её капитала и вклада в оппозиционную деятельность. Стоимость монумента превысит $5 млн долларов, причём половину этой суммы выделят из бюджета Лондона, а оставшиеся средства планируется собрать через специально созданный фонд.

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