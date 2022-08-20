В Лондоне установят 16-метровый памятник из 128 фигур «хороших небедных русских»
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Мэр столицы Великобритании Садик Хан одобрил проект памятника «хорошим небедным русским», который был подготовлен инициативной группой российских политэмигрантов.
Он посвящён гражданам РФ, которые внесли значительный вклад в британскую экономику.
Монумент должен появиться через год, на нём будут запечатлены для истории оппозиционеры и эмигранты со значительным уровнем доходов, которые по тем или иным причинам перевели свой бизнес в Британию. Как отмечает Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом), проект имеет глубокие исторические корни.
– Мы взяли за основу монумент «Тысячелетие России». И на нашем памятнике будет 128 фигур лучших британских резидентов российского происхождения, – объяснил он.
Общая высота памятника составит 16 метров, а каждой фигуры – от 1 до 3 метров, в зависимости от её капитала и вклада в оппозиционную деятельность. Стоимость монумента превысит $5 млн долларов, причём половину этой суммы выделят из бюджета Лондона, а оставшиеся средства планируется собрать через специально созданный фонд.
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